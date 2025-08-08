Полугодовая чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ снизилась в 1,8 раза

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за январь-июнь 2025 года составила 228,273 млрд рублей, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.

Выручка снизилась на 13,8% - до 1,425 трлн рублей, себестоимость - на 4,4%, до 1,281 трлн рублей. Прибыль до налогообложения упала чуть более чем вдвое, до 209,597 млрд рублей.

Валовая прибыль сократилась почти в 2,2 раза - до 144,87 млрд рублей, прибыль от продаж - более чем в 7 раз, до 18,707 млрд рублей.