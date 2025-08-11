Поиск

Рубль утром растет к юаню на ожиданиях внешнеполитического позитива

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в понедельник, рубль растет на ожиданиях позитивных внешнеполитических новостей. Участники рынка следят за изменениями в геополитической ситуации и находятся в ожидании личной встречи президентов России и США для обсуждения мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, которая пройдет 15 августа на Аляске.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,034 руб. (-4,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,25 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Президент США Дональд Трамп заявил в минувшую пятницу, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. "Встреча, которую очень ждут, между мной - президентом США - и президентом России Владимиром Путиным состоится в пятницу, 15 августа, в великолепном штате Аляска", - написал он в соцсети Truth Social. Трамп отметил, что дополнительные детали о встрече станут известны позже.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил журналистам, что президенты России и США проведут встречу на Аляске 15 августа, они будут обсуждать варианты достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что "на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов". По словам Ушакова, подготовка к саммиту РФ и США на Аляске будет непростым процессом, но стороны будут активно над этим работать.

"Рынок продолжает формировать умеренно-позитивные ожидания относительно изменения влияния внешних факторов в преддверии встречи президентов России и США, которая состоится 15 августа на Аляске. Тем не менее итоговые последствия геополитического процесса по-прежнему не однозначны, и это формирует повышенную неопределенность среднесрочной траектории курса рубля. В краткосрочной перспективе, напротив, ситуация представляется более понятной: курс с высокой вероятностью останется в диапазоне 11-11,5 руб. за юань и будет тяготеть к нижней границе указанного диапазона. При этом среднесрочные прогнозы умеренного ослабления рубля до конца текущего года остаются актуальными, что обусловлено постепенным изменением фундаментальных факторов: ростом спроса на иностранную валюту и постепенным снижением ключевой ставки. Так, в июле, по данным Банка России, более чем на 1/3 вырос объем чистых покупок иностранной валюты юридическими лицами - клиентами банков (с $20 млрд до $26 млрд). В значительной степени этот процесс может быть связан с сезонной активизацией импорта, которая, вероятно, продолжит усиливаться в ближайшие месяцы. Сегодня ждем сохранения курса в районе нижней границы нашего целевого диапазона (11-11,5 руб. за юань)", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Нефть

Цены на нефть продолжают опускаться в понедельник после максимального с начала июня снижения по итогам прошлой недели.

Внимание рынка направлено на анонсированную встречу президентов США и РФ на Аляске, которая, как ожидается, может положить начало урегулированию украинского конфликта.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по Москве составляет $65,94 за баррель, что на 0,96% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,11%, до $63,17 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 4,4%, WTI - на 5,1%.

Московская биржа МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Nvidia и AMD будут передавать государству 15% дохода от продаж ИИ-чипов в Китай

Сбербанк в июле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 2,7%, до 144,9 млрд рублей

Сбербанк в июле увеличил чистую прибыль по РСБУ на 2,7%, до 144,9 млрд рублей

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Глава Intel встретится с Трампом, который потребовал его отставки

Добывавшая в России нефть Petroneft будет добровольно ликвидирована

"АвтоВАЗ" не ждет всплеска роста продаж Lada в ближайшие месяцы

Реальные располагаемые доходы населения России во II квартале выросли на 7%

ЦБ объяснил ослабление рубля в июле ростом спроса компаний на валюту

ЦБ объяснил ослабление рубля в июле ростом спроса компаний на валюту

Отказ от поставок нефти из РФ может обойтись Индии почти в $21 млрд за два года

ЦБ увидел в переходе компаний на "четырехдневку" отражение снижения перегрева в экономике

ЦБ увидел в переходе компаний на "четырехдневку" отражение снижения перегрева в экономике
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6936 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2342 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });