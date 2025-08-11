Рубль утром растет к юаню на ожиданиях внешнеполитического позитива

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань дешевеет на Московской бирже утром в понедельник, рубль растет на ожиданиях позитивных внешнеполитических новостей. Участники рынка следят за изменениями в геополитической ситуации и находятся в ожидании личной встречи президентов России и США для обсуждения мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, которая пройдет 15 августа на Аляске.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,034 руб. (-4,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,25 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Президент США Дональд Трамп заявил в минувшую пятницу, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. "Встреча, которую очень ждут, между мной - президентом США - и президентом России Владимиром Путиным состоится в пятницу, 15 августа, в великолепном штате Аляска", - написал он в соцсети Truth Social. Трамп отметил, что дополнительные детали о встрече станут известны позже.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил журналистам, что президенты России и США проведут встречу на Аляске 15 августа, они будут обсуждать варианты достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что "на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов". По словам Ушакова, подготовка к саммиту РФ и США на Аляске будет непростым процессом, но стороны будут активно над этим работать.

"Рынок продолжает формировать умеренно-позитивные ожидания относительно изменения влияния внешних факторов в преддверии встречи президентов России и США, которая состоится 15 августа на Аляске. Тем не менее итоговые последствия геополитического процесса по-прежнему не однозначны, и это формирует повышенную неопределенность среднесрочной траектории курса рубля. В краткосрочной перспективе, напротив, ситуация представляется более понятной: курс с высокой вероятностью останется в диапазоне 11-11,5 руб. за юань и будет тяготеть к нижней границе указанного диапазона. При этом среднесрочные прогнозы умеренного ослабления рубля до конца текущего года остаются актуальными, что обусловлено постепенным изменением фундаментальных факторов: ростом спроса на иностранную валюту и постепенным снижением ключевой ставки. Так, в июле, по данным Банка России, более чем на 1/3 вырос объем чистых покупок иностранной валюты юридическими лицами - клиентами банков (с $20 млрд до $26 млрд). В значительной степени этот процесс может быть связан с сезонной активизацией импорта, которая, вероятно, продолжит усиливаться в ближайшие месяцы. Сегодня ждем сохранения курса в районе нижней границы нашего целевого диапазона (11-11,5 руб. за юань)", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Нефть

Цены на нефть продолжают опускаться в понедельник после максимального с начала июня снижения по итогам прошлой недели.

Внимание рынка направлено на анонсированную встречу президентов США и РФ на Аляске, которая, как ожидается, может положить начало урегулированию украинского конфликта.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по Москве составляет $65,94 за баррель, что на 0,96% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,11%, до $63,17 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 4,4%, WTI - на 5,1%.