Индексы МосБиржи и РТС выросли на 2,4% на старте торгов основной сессии

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже в понедельник растет на ожиданиях личной встречи президентов России и США для обсуждения мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, которая пройдет 15 августа на Аляске, а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. Сдерживающим фактором для покупателей выступает проседающая нефть (фьючерс на Brent опустился ниже $66 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 2,4%, лидируют в росте акции "Юнипро" (+9,8%), "Эн+ груп" (+5,9%), ОК "Русал" (+5,4%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2993,5 пункта (+2,4%), индекс РТС - 1182,03 пункта (+2,4%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 5,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 августа, составляет 79,7796 руб. (+39,49 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+5,3%), "Северстали" (+4,7%), "НОВАТЭКа" (+3,9%), "ММК" (+3,6%), "Газпрома" (+3,5%), "Роснефти" (+3,2%), "НЛМК" (+2,9%), "Татнефти" (+2,4%), "Магнита" (+2,1%), ПАО "Полюс" (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (+2%), "Московской биржи" (+2%), "Интер РАО" (+2%), "Группы компаний ПИК" (+1,9%), "Сургутнефтегаза" (+1,7% и +1,5% "префы"), ВТБ (+1,7%), "Норникеля" (+1,7%), "АЛРОСА" (+1,5%), Сбербанка (+1,5% и +1,4% "префы"), "Т-Технологий" (+1,5%), АФК "Система" (+1,4%), "ФосАгро" (+1,3%), "ВК" (+1,2%), "МТС" (+0,7%).

Чистая прибыль "Газпром нефти" (+2,3%) по РСБУ за январь-июнь 2025 года составила 228,273 млрд рублей, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка снизилась на 13,8% (до 1,425 трлн рублей), себестоимость - на 4,4% (до 1,281 трлн рублей). Прибыль до налогообложения упала чуть более чем вдвое, до 209,597 млрд рублей.

Президент США Дональд Трамп заявил вечером в минувшую пятницу, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. "Встреча, которую очень ждут, между мной - президентом США - и президентом России Владимиром Путиным состоится в пятницу, 15 августа, в великолепном штате Аляска", - написал он в соцсети Truth Social. Трамп отметил, что дополнительные детали о встрече станут известны позже.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил журналистам, что президенты России и США проведут встречу на Аляске 15 августа, они будут обсуждать варианты достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Он отметил, что "на Аляске и в Арктике пересекаются и экономические интересы наших стран, просматриваются перспективы реализации масштабных и взаимовыгодных проектов". По словам Ушакова, подготовка к саммиту РФ и США на Аляске будет непростым процессом, но стороны будут активно над этим работать.

Президент США Трамп заявил, что считает возможным обмен территориями при урегулировании украинского конфликта. "Что касается территорий, возможно будет провести некоторые обмены", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Кремль ожидает, что следующая после Аляски встреча президентов России и США пройдет на российской территории, соответствующее приглашение президенту США уже передано, заявил Ушаков.

В США есть склонность действовать через давление, но в настоящее время нужно дать шанс политикам и дипломатам сказать слово для понижения температуры перегретых отношений, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью на телеканале "Россия 1" (ВГТРК). По словам замминистра, "современную Россию через колено не сломать".

Белый дом исходит из того, что любые контакты лидеров России и Украины, вероятно, будут возможны уже после переговоров президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, сообщил в воскресенье телеканал CNN со ссылкой на источники.

В сообщении телеканала отмечается, что, по словам одного из представителей Белого дома, "любые инициативы с участием Зеленского, вероятно, могут быть реализованы после встречи Трампа с Путиным". При этом в американской администрации, по данным CNN, не исключают полностью возможность участия Зеленского в каких-то встречах в рамках саммита Россия-США.

Комментарии аналитиков

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что рынок акций РФ сохранит восходящий импульс пятницы.

Триггером роста в конце прошлой недели выступила позитивная геополитическая повестка - инвесторы отыгрывали информацию о подготовке встречи президентов России и США, способной положить начало постепенной деэскалации украинского конфликта. Рынок акций РФ настроился на позитив, игнорируя слабость нефти: индекс МосБиржи закрепил выход выше района 200-дневной средней (2840-2870 пунктов), которая теперь выступает зоной поддержки.

"Мы ждем попыток индекса протестировать диапазон 3020-3060 пунктов, который выступает ближайшей целью. Полагаем, что волатильность на этой неделе останется высокой, учитывая постепенное вхождение индекса МосБиржи в зону локальной перекупленности и значимости встречи РФ-США на высшем уровне, итоги которой позволят более определенно говорить об устойчивости и потенциале формируемого повышательного тренда", - отметил Локтюхов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов предупреждает о нарастающей перекупленности рынка акций и сохраняющейся неопределенности.

"С одной стороны, все ждут прорыва в отношениях России и США, а также начала урегулирования украинской проблемы. С другой - рынок акций вошел в стадию перекупленности, и желание зафиксировать прибыль нарастает. Различные слухи и "вбросы" информации могут приводить к высокой волатильности рынка на этой неделе", - полагает Антонов.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,5-1% на фоне позитивных корпоративных отчетов, а также усиления ожиданий снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре.

Трамп сообщил в четверг, что выбрал Стивена Мирана, возглавляющего совет экономических консультантов Белого дома, в качестве кандидата на вакантный пост в совете управляющих американского ЦБ.

Ожидания снижения Федрезервом базовой ставки в сентябре выросли в связи с сигналами ослабления американской экономики. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее уменьшения на сентябрьском заседании оценивается рынком более чем в 90%.

В Азии в понедельник также преобладает позитивная динамика индексов акций (японские биржи закрыты в связи с празднованием Дня гор, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,03%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июле не изменились относительно того же месяца прошлого года, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,1%, по данным Trading Economics. Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в июле выросли на 0,8% в годовом выражении. Это самый значительный подъем за 17 месяцев. Цены производителей (индекс PPI) в Китае в июле упали на 3,6% в годовом выражении, по данным ГСУ. Падение было зафиксировано по итогам 34-го месяца подряд. Эксперты предполагали сокращение на 3,3%.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены остаются под давлением продаж после максимального с начала июня снижения по итогам прошлой недели.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $65,95 за баррель (-1% и +0,2% в пятницу), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $63,17 за баррель (-1,1% и без изменений в пятницу). По итогам прошлой недели Brent подешевела на 4,4%, WTI - на 5,1%.

Внимание рынка направлено на анонсированную встречу президентов США и РФ на Аляске, которая, как ожидается, может положить начало урегулированию украинского конфликта.