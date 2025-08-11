В Китае в июле продажи автомобилей выросли на 14,7% г/г

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Китае в июле продажи автомобилей выросли на 14,7% в годовом исчислении, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM).

Реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) подскочила на 27,4%.

Продажи всех машин в январе-июле повысились на 12%, NEV - на 38,5%.

По прогнозу CAAM, в 2025 году продажи составят 32,9 млн автомобилей, что на 4,7% выше прошлогоднего показателя. Ожидается, что реализация NEV увеличится на 24,4% - до 16 млн машин.