ВТБ запустил льготную ипотеку на ИЖС в новых регионах

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - ВТБ запустил льготную ипотеку на строительство частных домов в новых регионах по ставке 2% годовых, сообщили в пресс-службе банка.

"ВТБ первым среди российских банков распространил программу льготной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях", - говорится в сообщении.

Ипотека доступна по ставке 2% годовых. Согласно условиям, первоначальный взнос начинается от 10,1%, максимальная сумма кредита - 6 млн рублей.

Напомним, в августе 2024 года ВТБ запустил ипотеку на новостройки в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. В октябре банк присоединился к льготной программе со ставкой 2%.