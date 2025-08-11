НСА предложил страховщикам принцип "зеленого коридора" для долгосрочных клиентов по агрострахованию

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Национальный союз агростраховщиков (НСА) предложил страховым компаниям-членам союза рассмотреть возможность введения упрощенного порядка взаимодействия с долгосрочными клиентами при заключении договоров страхования урожая и урегулировании убытков по программам "Мультириск" и на случай ЧС - по принципу "зеленого коридора".

НСА представил страховщикам ряд критериев, на которые они смогут опираться при принятии решения о применении "зеленого коридора", помимо тех, которые компании определят самостоятельно. Среди них - упрощенный и приоритетный порядок заключения договоров страхования, сокращение до минимально необходимого перечня документов при урегулировании убытков и ускоренное рассмотрение заявлений на страховые выплаты.

Также НСА предложил критерии, которые позволят страховым компаниям-членам союза относить сельхозпроизводителей к категории клиентов, по которым может быть применен "зеленый коридор". Среди них, к примеру, - наличие опыта агрострахования с господдержкой в конкретной страховой компании на протяжении определенного периода, страхование полного пакета рисков.

"Принцип "зеленого коридора" - это важный шаг к укреплению доверия и долгосрочного партнерства между страховыми компаниями и заинтересованными в защите своих рисков сельхозпроизводителями. Упрощение процедур и сокращение документооборота позволят повысить оперативность и качество обслуживания аграриев. Несмотря на то, что указанные подходы носят исключительно рекомендательный характер, мы уверены, что их внедрение будет способствовать развитию системы агрострахования и поддержке аграриев в условиях участившихся климатических угроз", - приводятся в сообщении союза слова его президента Корнея Биждова.