Госкорпорация "ДОМ.РФ" в I полугодии увеличила прибыль по МСФО на 15% до 39,1 млрд руб.

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Госкорпорация "ДОМ.РФ", планирующая провести IPO в конце 2025 года, в январе-июне заработала чистую прибыль по МСФО в размере 39,1 млрд рублей, что на 15% выше результата за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении госкорпорации.

"В июне 2025 года компания также объявила о выплате дивидендов по итогам 2024 года в размере 23,7 млрд рублей. Наши направления деятельности, среди которых проектное финансирование, инфраструктурные и ипотечные облигации, показали свою эффективность и востребованность у бизнеса и инвесторов", - заявил генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко, чьи слова приводятся в сообщении.

Чистые процентные доходы выросли на 27% за счет роста на 14% портфеля активов, генерирующих процентный доход, а также роста их доходности на 4 процентных пункта (п.п.).

Чистое создание резервов составило 13,6 млрд рублей (+52% по сравнению с 6 месяцами 2024 года), основная часть создания приходится на кредитный портфель. Динамика также отражает консервативный подход к оценке рисков на фоне умеренного роста кредитного портфеля и охлаждения экономики, отмечает госкорпорация.

Доходы, связанные с выполнением функций агента, снизились за первое полугодие на 56% год к году, до 3,2 млрд рублей, в связи с реализацией эффекта высокой базы первого квартала 2024 года, при этом основной объем по данному виду дохода ожидается во втором полугодии 2025 года.

Доходы по операциям с инвестиционной недвижимостью выросли на 30% в годовом выражении, до 3,4 млрд рублей. Положительная динамика показателя связана как с ростом выручки от аренды недвижимости в связи с вводом в эксплуатацию новых арендных домов, так и с положительной переоценкой объектов инвестиционного имущества.

Чистые комиссионные доходы выросли на 83%, до 5,8 млрд рублей в связи с ростом доходов от гарантийных продуктов и кредитных операций в рамках банковского бизнеса группы.

Кредитный портфель группы увеличился на 10% до 2,8 трлн рублей, портфель кредитов проектного финансирования вырос на 14% и достиг 1,7 трлн рублей.

Средства клиентов увеличились на 7% с начала года и составили 2,6 трлн рублей на фоне роста портфеля средств физических лиц на 14%.

В отчетном периоде госкорпорация секьюритизировала более 28 тыс. ипотечных кредитов и разместила четыре выпуска ипотечных облигаций на общую сумму 107 млрд рублей (+2% к первому полугодию 2024 года).

Входящий в состав группы банк "ДОМ.РФ" в первом полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 51% до 28,7 млрд рублей.

"Банк продолжает реализовывать стратегию диверсификации. Чистый процентный доход за рамками строительных активов вырос за год почти в 1,5 раза, чистые комиссионные доходы - более чем в 3 раза. Активы увеличились на 4,4% в годовом выражении, превысив 3,7 трлн рублей. Банк демонстрирует устойчивость бизнес-модели, а темпы роста бизнеса превышают среднерыночные", - заявил председатель правления банка "ДОМ.PФ" Максим Грицкевич, чьи слова приводятся в сообщении.

Российские власти во второй половине 2025 года планируют провести первичное размещение акций "ДОМ.РФ". Правительство РФ на первом этапе предлагает продать 1-5% акций госкорпорации, что позволит привлечь около 15 млрд рублей.

"ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, он был создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" постановлением правительства для содействия проведению государственной жилищной политики.