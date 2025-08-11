Tesla в 2026 году может стать поставщиком электроэнергии в Великобритании

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Tesla Energy Ventures, принадлежащая американской Tesla, подала заявку на получение лицензии на поставки электроэнергии в Великобритании, согласно информации на сайте британского регулятора Ofgem.

В случае одобрения запроса компания сможет начать поставки в адрес местного населения и предприятий уже в следующем году, пишет CNBC.

Tesla помимо электромобилей разрабатывает решения для солнечной энергетики и хранения энергии.

Дочерняя Tesla Electric уже поставляет электричество в Техасе. Она начала работу в 2022 году, позволяет клиентам оптимизировать энергопотребление и покупает у них излишки электричества.