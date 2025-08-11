Минсельхоз повысил один из критериев отбора получателей льготных кредитов по программе СПК

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ внес изменения в порядок отбора сельхозпроизводителей для получения краткосрочных льготных кредитов в рамках соглашений о повышении конкурентоспособности (СПК).

Согласно приказу ведомства от 2 июля 2025 года (зарегистрирован в Минюсте 16 июля 2025 года), повышен критерий объема продукции, необходимой для привлечения кредита. Теперь он составляет не менее 1,5 рубля на 1 рубль запрашиваемого льготного краткосрочного кредита. Это выше прежнего показателя в 0,61 рубля на 1 рубль кредита.

"Слова "не менее 0,61 рубля на 1 рубль запрашиваемого льготного краткосрочного кредита" заменить словами "не менее 1 рубля 50 копеек на 1 рубль запрашиваемого льготного краткосрочного кредита", - говорится в документе.

Изменения внесены в приказ от 7 февраля 2025 года, который утвердил порядок отбора получателей кредитов.

Как сообщалось ранее, в рамках программы СПК речь идет в основном о кредитовании производства и транспортировки продукции, ориентированной на экспорт.

"Интерфакс" направил в Минсельхоз запрос.