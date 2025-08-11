Банк "Ак Барс" в I полугодии увеличил активы на 5% до 977 млрд рублей

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Активы банк "Ак Барс" за январь-июнь 2025 года выросли на 4,9% до 977 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности кредитной организации по РСБУ.

Кредитный портфель банка после вычета резервов увеличился на 4,7% до 572 млрд рублей.

Объем портфеля привлеченных средств клиентов возрос на 8,1%, до 719 млрд рублей.

Расходы кредитной организации на создание резервов под возможные потери и ожидаемые кредитные убытки составили 5,2 млрд рублей против доходов от восстановления средств из резервов в размере 714,9 млн рублей годом ранее.

Чистые процентные доходы до создания резервов увеличились на 45,3% до 28,5 млрд рублей. Показатель после формирования резервов вырос на 14,5% до 23,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль банка "Ак Барс" по РСБУ в январе-июне 2025 года сократилась на 15,7% к уровню аналогичного периода прошлого года, до 7,8 млрд рублей.

Банк "Ак Барс" по итогам второго квартала 2025 года занял 16-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Деятельность банка контролирует правительство Татарстана с участием менеджмента АО "Связьинвестнефтехим".