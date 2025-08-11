В Минфине отметили сохранение устойчивого спроса на ОФЗ-ПД

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Минфин пока не видит предпосылок к снижению спроса на облигации федерального займа с фиксированным купоном (ОФЗ-ПД), в текущем году ставшие основным инструментом привлечения средств на внутреннем долговом рынке, сообщил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов министерства Денис Мамонов.

"На текущий момент у нас вся программа выполнена (то, что выполнено на сегодня) за счет инструментов с фиксированным купоном. И из них порядка 87% - это облигации со сроком 10 лет и дальше", - сказал Мамонов в эфире телеканала РБК.

"Это, собственно, то, что на рынке спросом и пользуется, потому что, если бы эти инструменты спросом не пользовались, наверное, 3 триллиона мы бы не разместили. Поэтому, на наш взгляд, устойчивый спрос на эти инструменты сохраняется, и пока я предпосылок к тому, чтобы он снижался, не вижу", - отметил он.

Глава департамента Минфина напомнил, что годовой план программы внутренних заимствований составляет 4,8 трлн рублей, и на текущий момент объем привлечения на аукционах соответствует 62% от годового объема программы.

Перспективы флоатеров

Отвечая на вопрос о том, что будет с достаточно большим по объему сегментом флоатеров на фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ, Мамонов отметил, что не видит здесь каких-то значительных рисков.

"Все хорошо с ним будет. Это рынок защитных инструментов - инструмент, который дает инвестору вне зависимости от условий ДКП текущую рыночную доходность. Мне кажется, наше инвестсообщество умеет прекрасно с этим инструментом работать. Если вы намекаете на какие-то массовые распродажи в этом сегменте с учетом снижения их доходности, я такого абсолютно не жду, потому что это просто инструмент для другого. Он для хеджирования процентного риска, и в портфеле каждого инвестора он, на мой взгляд, должен быть, чтобы постоянно находиться, так скажем, в рынке хотя бы на ту часть своего портфеля, которую инвестор готов на это аллоцировать. Поэтому я не жду никаких негативных последствий для этого сегмента", - пояснил глава департамента Минфина.

"Я думаю, что этот сегмент продолжит жить, он нужен рынку для своих особых задач и целей, и в том числе, мы (Минфин - ИФ) тоже не отказываемся от этого инструмента как от класса. Я думаю, что с точки зрения поддержания интереса и поддержания ликвидности во всех инструментах мы будем эти инструменты рано или поздно предлагать в ограниченном объеме. Мы неоднократно говорили, что сейчас доля флоатеров в нашем долговом портфеле высоковата - порядка 42%, если считать вместе с инфляционными бумагами. Нам хотелось бы видеть эту цифру в районе 30%. Но это не значит, что мы на всю оставшуюся жизнь прекратили для себя размещение флоатеров. Нет, мы, может быть, вернемся к этому, но просто чуть позже и в гораздо меньших объемах, чем в прошлом", - подчеркнул Мамонов.

Что касается инфляционных ОФЗ, то Минфин, по словам Мамонова, по-прежнему не видит большого спроса на эти инструменты на рынке. "Инвесторы, особенно те, кто следят за этим сегментом, могли заметить, что периодически мы их предлагаем, но какого-то существенного спроса на них мы не видим. Поэтому мы эти инструменты предлагаем редко. И если мы увидим, что рынку эти инструменты стали снова интересны, мы, конечно, будем готовы их в каком-то объеме предлагать, но пока я, к сожалению, такого не вижу", - констатировал он.