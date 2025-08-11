Рубль укрепился в паре с юанем в ожидании встречи президентов РФ и США

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань подешевел на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль подрос в ожидании личной встречи президентов России и США для обсуждения мирного урегулирования конфликта вокруг Украины, которая пройдет 15 августа на Аляске.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,012 руб., что на 6,45 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 12 августа на 11,19 копейки, до 79,6677 руб., и поднял курс евро на 6,85 копейки, до 92,9485 руб.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске будет конструктивной. По его словам, во время встречи он рассчитывает заявить российскому лидеру о необходимости завершить боевые действия на Украине.

В минувшую пятницу Трамп сообщил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным состоится 15 августа на Аляске. Тогда же он уточнил, что дополнительные детали о встрече станут известны позже.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков подтвердил журналистам, что президенты России и США проведут встречу на Аляске 15 августа, они будут обсуждать варианты достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. По словам Ушакова, подготовка к саммиту РФ и США на Аляске будет непростым процессом, но стороны будут активно над этим работать.

"За неделю рубль показал устойчивую динамику, практически не изменившись относительно мировых валют. Основную поддержку курсу рубля оказали новости о встрече президентов России и США, которая пройдет в эту пятницу. Также на прошлой неделе был опубликован обновленный объем продажи валюты по бюджетному правилу. Он незначительно сократился - с 9,76 млрд руб. до 9,24 млрд руб. ежедневно. Такое изменение не оказывает существенного влияния на курс рубля, однако продолжает способствовать его стабильности", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Курс пары "юань-рубль", скорее всего, останется в диапазоне 11-11,5 руб./юань в ближайшей перспективе, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов.

"Рынок продолжает формировать умеренно-позитивные ожидания относительно изменения влияния внешних факторов в преддверии встречи президентов России и США на Аляске, - пишет эксперт в комментарии. - Тем не менее, итоговые последствия геополитического процесса по-прежнему неоднозначны, и это формирует повышенную неопределенность среднесрочной траектории курса рубля. В краткосрочной перспективе, напротив, ситуация представляется более понятной: курс с высокой вероятностью останется в диапазоне 11-11,5 руб. за юань и будет тяготеть к нижней границе указанного диапазона".

При этом среднесрочные прогнозы умеренного ослабления рубля до конца текущего года, по мнению Попова, остаются актуальными, что обусловлено постепенным изменением фундаментальных факторов: ростом спроса на иностранную валюту и постепенным снижением ключевой ставки. Так, в июле, по данным Банка России, более чем на 1/3 вырос объем чистых покупок иностранной валюты юридическими лицами - клиентами банков (с $20 до $26 млрд).

На взгляд эксперта, в значительной степени этот процесс может быть связан с сезонной активизацией импорта, которая, вероятно, продолжит усиливаться в ближайшие месяцы.

Пара "юань-рубль" пытается краткосрочно обосноваться в коридоре 11-11,1 руб./юань, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

По мнению эксперта, рубль будет не так сильно праздновать позитивные геополитические ожидания, как рынок акций - валютные спекулянты сейчас слабы, курс рубля определяется балансом спроса и предложения валюты. Во втором же полугодии платежный баланс России традиционно слабеет, поэтому Антонов ждет плавного снижения курса российской валюты.

"Краткосрочно пара "юань-рубль" пытается обосноваться в коридоре 11-11,1 руб./юань, - прогнозирует аналитик. - Политические новости обещают повысить волатильность торгов основной биржевой валютной парой на этой неделе".

Цены на нефть ушли в небольшой минус вечером в понедельник.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени составляет $66,5 за баррель, что на 0,12% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,05%, до $63,84 за баррель.

Участники рынка проявляют осторожность в преддверии встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, которая должна пройти в эту пятницу и может положить начало урегулированию украинского конфликта.

На этой неделе трейдеры также ждут ежемесячных докладов ОПЕК и Международного энергетического агентства по нефтяному рынку.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали негативную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 8 августа опустилась на 2 базисных пункта, до 17,75% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц упала в понедельник на 6 базисных пунктов, до 18,79% годовых, версия на три месяца уменьшилась на 4 базисных пункта, до 20,24% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев отступила на 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,49% годовых.