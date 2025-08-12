Уолл-стрит закрылась в минусе в ожидании данных об инфляции

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник.

Участники рынка продолжали оценивать новость о выдвижении Стивена Мирана в качестве кандидата на вакантный пост в совете управляющих Федеральной резервной системы (ФРС). По мнению аналитиков, это назначение может повысить вероятность скорого снижения ключевой ставки Федрезерва.

Во вторник будут опубликованы данные об июльской инфляции в США, а позднее на этой неделе - отчеты о промпроизводстве и розничных продажах. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в Штатах ускорились до 2,8% с июньских 2,7%.

"Реакция рынка на неожиданности в этих данных может быть довольно сильной, особенно если инфляция окажется выше ожиданий, и трейдеры сочтут, что ФРС не будет снижать ставки на следующем заседании", - отметил Крис Ларкин из E*Trade.

Тем временем аналитики Citigroup улучшили прогноз для американского фондового индекса S&P 500 на конец текущего года до 6600 пунктов с ожидавшихся ранее 6300 пунктов. Они предполагают, что к середине 2026 года индекс поднимется до 6900 пунктов (предыдущий прогноз - 6500 пунктов).

Эксперты Citi отмечают, что квартальная отчетность компаний в целом оказалась лучше ожиданий, а также обращают внимание на отсутствие признаков того, что введение пошлин оказывает негативное влияние на финансовые показатели.

Акции Micron Technology прибавили в цене 4,1%. Американский производитель чипов памяти повысил прогноз на четвертый финквартал, отметив улучшение ситуации с ценами, особенно на рынке чипов памяти DRAM.

Стоимость бумаг AMC Entertainment повысилась на 2,9% на сообщении, что оператор сети кинотеатров во втором квартале сократил чистый убыток почти в семь раз и увеличил выручку на 35,6%, что оказалось лучше ожиданий рынка.

Капитализация Dover Corp. повысилась на 1% после того, как компания объявила об увеличении квартальных дивидендов на 1% - до 52 центов на акцию с 51,5 цента. Выплаты пройдут 15 сентября, закрытие реестра акционеров назначено на 29 августа.

Цена бумаг Nvidia Corp. и Advanced Micro Devices снизилась на 0,3% на сообщениях СМИ, что чипмейкеры согласились передавать администрации президента США Дональда Трампа 15% выручки от продажи ИИ-чипов в Китай.

Стоимость акций C3.ai рухнула на 26%. Разработчик программного обеспечения опубликовал слабую предварительную отчетность по итогам первого финквартала (май-июль), после чего финкомпания DA Davidson ухудшила рекомендацию для бумаг компании до "ниже рынка" с "нейтрального" уровня, а также понизила целевую цену до $13 с $25 за акцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,45% и составил 43975,09 пункта. Самое резкое падение в составе индикатора показали акции Salesforce Inc. и International Business Machines, подешевевшие на 3,3% и 2,5% соответственно.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,25% - до 6373,45 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,3% и составил 21385,4 пункта.