Рынок акций открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,15%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник не демонстрирует ярко выраженной динамики, отыгрывая новые заявления президента США Дональда Трампа относительно планируемой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 15 августа на Аляске.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2968,57 пункта (+0,15%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,7%.

Подорожали акции "Полюса" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "ФосАгро" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Северстали" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%).

Вместе с тем подешевели акции "Аэрофлота" (-0,5%), АФК "Система" (-0,4%), "НЛМК" (-0,3%), "Группы компаний ПИК" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Магнита" (-0,1%), МКПАО "ВК" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%) и Сбербанка (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске будет конструктивной. "Я думаю, что у нас будут конструктивные переговоры", - сказал Трамп журналистам в Белом доме в понедельник. По его словам, во время встречи он рассчитывает заявить российскому лидеру о необходимости завершить боевые действия на Украине. "Я собираюсь ему сказать, что ему нужно прекратить эту войну", - отметил глава Белого дома.

"На самом деле, это будет встреча для того, чтобы прозондировать его позицию, немного", - заявил Трамп. При этом президент США отметил, что после встречи с Путиным сможет оценить его позицию и понять, возможно ли решить конфликт на Украине дипломатическим путем.

"Я собираюсь встретиться с президентом Путиным, понять, что у него на уме, и, если это справедливая сделка, я передам информацию лидерам ЕС и НАТО, а также Зеленскому... Я могу сказать: "Удачи, продолжайте сражаться". Или могу сказать: "Мы можем добиться соглашения", - заявил Трамп. При этом президент США готов как к положительному, так и к отрицательному результату переговоров с Путиным. "Я думаю, все будет хорошо, однако возможно - все будет плохо", - сказал он.

Украина может пойти на прекращение боевых действий и уступить территории, уже удерживаемые Россией, в рамках поддерживаемого Европой мирного плана, сообщила The Daily Telegraph со ссылкой на западные источники. "Это означало бы замораживание линии фронта там, где она есть, и передачу России фактического контроля над территориями (...) в Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и Крыму", - говорится в публикации. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что они должны "отвергать любое урегулирование (...), в соответствии с которым Украина должна отдать дополнительные территории".

При этом Украина пойдет на уступки и на такое мирное урегулирование, "которое обеспечит надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и откроет путь к членству в НАТО", заявляют источники газеты.

Газета отмечает, что европейские столицы решили поддержать позицию Киева по любым "территориальным обменам" и попытаться убедить Трампа в том, что существует "красная линия "Украина плюс Европа", которая отвергает отказ Киева от любых территорий, находящихся под его контролем. Ожидается, что европейские лидеры проведут переговоры с Трампом в среду, чтобы изложить ему свои аргументы.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в понедельник. Участники рынка продолжали оценивать новость о выдвижении Стивена Мирана в качестве кандидата на вакантный пост в совете управляющих Федеральной резервной системы (ФРС). По мнению аналитиков, это назначение может повысить вероятность скорого снижения ключевой ставки Федрезерва.

Во вторник будут опубликованы данные об июльской инфляции в США, а позднее на этой неделе - отчеты о промпроизводстве и розничных продажах. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в Штатах ускорились до 2,8% с июньских 2,7%.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует небольшой рост (+0,07%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 12 августа.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник наблюдается преимущественно позитивная динамика. Индексы Австралии, Гонконга, Южной Кореи, Китая и Японии подрастают на 0,1-2,7%.

Президент США Дональд Трамп своим указом отложил введение пошлин на китайские товары еще на 90 дней - до 10 ноября 2025 года. В тексте указа, распространенном Белым домом, Трамп пояснил, что продление стало возможным благодаря тому, что на идущих с Китаем переговорах "КНР продолжает предпринимать значительные шаги по исправлению невзаимных торговых соглашений и решению проблем Соединенных Штатов, связанных с вопросами экономики и национальной безопасности". Срок предыдущей 90-дневной отсрочки введения пошлин истекал во вторник.

В свою очередь Китай принял решение о приостановке на три месяца введения мер экспортного контроля для 28 американских компаний в соответствии с договоренностями, достигнутыми на торговых переговорах между двумя странами, сообщило министерство коммерции КНР. "В целях реализации консенсуса, достигнутого на китайско-американских экономических и торговых переговорах на высоком уровне, было решено, что начиная с 12 августа 2025 года вышеупомянутые меры будут по-прежнему приостановлены на 90 дней", - говорится в заявлении ведомства.

В нем отмечается, что при необходимости экспортировать товары двойного назначения в адрес 28 указанных компаний США экспортный оператор должен обратиться в министерство коммерции, которое проведет проверку. Если номенклатура товаров будет соответствовать законам КНР, то будет выдано разрешение на экспорт.

Мировые цены на нефть 12 августа утром демонстрируют умеренное повышение после незначительных изменений накануне. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск выросла на 0,29%, до $66,82 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,25%, до $64,12 за баррель.