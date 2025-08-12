Инвесткомпания Sk Capital приобретает более 10% акций Softline

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Инвесткомпания Sk Capital, входящая в ВЭБ.РФ, становится владельцем более 10% акций ГК Softline, говорится в сообщении группы.

Акции приобретаются из квазиказначейского пакета. Lock up по продаже акций - 2 года после закрытия сделки. Дата закрытия сделки в сообщении не уточняется.

"Соглашение между компаниями в полной мере отражает стратегические приоритеты фонда прямых инвестиций Sk Capital, направленные на развитие ИТ-сектора, участие в формировании крупных технологических холдингов и обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации", - говорится в сообщении.

ГК Softline (ПАО "Софтлайн") - инвестиционно-технологический холдинг, состоящий из нескольких кластеров: искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного ПО; производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии; разработка решений в области информационной безопасности; реализация комплексных ИТ-проектов.

Бумаги компании торгуются на МосБирже. Крупнейшему акционеру - ООО "Аталайя" - принадлежит 42,17% акций.