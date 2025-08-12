Поиск

Рубль утром слабо понижается в паре с юанем после заметного роста накануне

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно укрепляется на Московской бирже утром во вторник, рубль слабо понижается после заметного роста по итогам предыдущих торгов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0255 руб. (+1,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,59 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Внимание рынка направлено на анонсированную встречу президентов США и РФ на Аляске, которая, как ожидается, может положить начало урегулированию украинского конфликта.

Заявления президента США, однако, несколько охладили ожидания в отношении возможных результатов встречи. Трамп выразил надежду, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в пятницу будет конструктивной. При этом, он отметил, что "это будет встреча для того, чтобы немного прозондировать позицию" президента РФ.

"В понедельник рубль перешел к восстановлению, в результате чего к концу торгов пара юань/рубль потеряла 0,6%, закрывшись чуть выше 11 руб. Сегодня, на наш взгляд, юань может продолжить консолидироваться у нижней границы диапазона 11-11,5 руб. Геополитический фактор в текущий момент оказывает поддержку национальной валюте, однако слабость рынка энергоносителей, где мы видим риски тестирования нефтью марки Brent отметки $65 за баррель, и сезонная активизация спроса на валюту со стороны импортеров компенсируют данную поддержку. При этом часть участников торгов в преддверии переговоров лидеров России и США может занять на валютном рынке выжидательную позицию, что будет способствовать низкой торговой активности и снижению волатильности", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Цены на нефть умеренно повышаются утром во вторник после того как США и Китай продлили паузу в торговом "перемирии". Это снижает опасения, что ужесточение торгового спора ослабит экономики двух стран и приведет к снижению спроса на нефть.

В понедельник президент США Дональд Трамп своим указом отложил введение пошлин на китайские товары еще на 90 дней - до 10 ноября 2025 года. Срок предыдущей 90-дневной отсрочки истекал во вторник.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по Москве составляет $66,8 за баррель, что на 0,27% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,19% до $64,07 за баррель.

Московская биржа МосБиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сальдо торгового баланса РФ в I полугодии снизилось на 18,4%, до $63,9 млрд

Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,1%

Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,1%

VK Tech в I полугодии нарастил выручку в 1,5 раза, скорректированную EBITDA – в 2,7 раза

Глава Intel провел "искреннюю и конструктивную" встречу с Трампом

Нефть Brent подорожала до $66,96 за баррель

Нефть Brent подорожала до $66,96 за баррель

Уолл-стрит закрылась в минусе в ожидании данных об инфляции

Уолл-стрит закрылась в минусе в ожидании данных об инфляции

Трамп хотел бы быстро добиться перемирия на Украине

РФ с 1 по 10 августа снизила отгрузки зерна на экспорт более чем в два раза

РФ с 1 по 10 августа снизила отгрузки зерна на экспорт более чем в два раза

Россия стала лидером по турпотоку в Узбекистан в первом полугодии

Россия стала лидером по турпотоку в Узбекистан в первом полугодии

"Красное и белое" приостановило продажу крепкого алкоголя в Кузбассе

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6941 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });