Рубль утром слабо понижается в паре с юанем после заметного роста накануне

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань незначительно укрепляется на Московской бирже утром во вторник, рубль слабо понижается после заметного роста по итогам предыдущих торгов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0255 руб. (+1,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,59 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Внимание рынка направлено на анонсированную встречу президентов США и РФ на Аляске, которая, как ожидается, может положить начало урегулированию украинского конфликта.

Заявления президента США, однако, несколько охладили ожидания в отношении возможных результатов встречи. Трамп выразил надежду, что встреча с президентом России Владимиром Путиным в пятницу будет конструктивной. При этом, он отметил, что "это будет встреча для того, чтобы немного прозондировать позицию" президента РФ.

"В понедельник рубль перешел к восстановлению, в результате чего к концу торгов пара юань/рубль потеряла 0,6%, закрывшись чуть выше 11 руб. Сегодня, на наш взгляд, юань может продолжить консолидироваться у нижней границы диапазона 11-11,5 руб. Геополитический фактор в текущий момент оказывает поддержку национальной валюте, однако слабость рынка энергоносителей, где мы видим риски тестирования нефтью марки Brent отметки $65 за баррель, и сезонная активизация спроса на валюту со стороны импортеров компенсируют данную поддержку. При этом часть участников торгов в преддверии переговоров лидеров России и США может занять на валютном рынке выжидательную позицию, что будет способствовать низкой торговой активности и снижению волатильности", - отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Цены на нефть умеренно повышаются утром во вторник после того как США и Китай продлили паузу в торговом "перемирии". Это снижает опасения, что ужесточение торгового спора ослабит экономики двух стран и приведет к снижению спроса на нефть.

В понедельник президент США Дональд Трамп своим указом отложил введение пошлин на китайские товары еще на 90 дней - до 10 ноября 2025 года. Срок предыдущей 90-дневной отсрочки истекал во вторник.

Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:07 по Москве составляет $66,8 за баррель, что на 0,27% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,19% до $64,07 за баррель.