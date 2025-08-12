Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,1%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале торгов основной сессии на "Мосбирже" во вторник скорректировался вниз, снимая локальную перекупленность после роста в предыдущие дни на ожиданиях личной встречи президентов США и России для обсуждения вопроса мирного урегулирования военного конфликта на Украине.

Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1% во главе с бумагами "НЛМК" (-0,9%), во "втором эшелоне" раллируют бумаги ПАО "Софтлайн" (+16,6%) на новостях о появлении нового крупного акционера.

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 0,1% до 2960,08 пункта, индекс РТС снизился на 0,1% до 1170,47 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 0,8%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 12 августа, составляет 79,6677 рубля (-11,19 копейки).

Подешевели также акции АФК "Система" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Норникеля" (-0,7%), "Московской биржи" (-0,5%), "ВК" (-0,5%), "Северстали" (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,1% "префы"), "МТС" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "ФосАгро" (+0,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Во "втором эшелоне" подорожали акции ПАО "Софтлайн" (+16,6%, до 123,06 рубля за штуку). Инвесткомпания Sk Capital, входящая в "ВЭБ.РФ", становится владельцем более 10% акций ГК Softline, сообщила группа. Акции приобретаются из квазиказначейского пакета, Lock up по продаже акций - 2 года после закрытия сделки. Дата закрытия сделки в сообщении не уточняется.

Президент США Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, чтобы понять его позицию по вопросу украинского конфликта. "На самом деле это будет встреча для того, чтобы прозондировать его позицию немного", - заявил Трамп на пресс-конференции в Белом доме. Путин хотел бы решить украинскую проблему, считает Трамп.

Также американский президент сообщил, что рассчитывает во время встречи заявить Путину о необходимости завершить боевые действия на Украине. Трамп считает, что российский президент "не захочет" связываться.

Кроме того, Трамп заявил, что рассчитывает выработать сделку по Украине, которая будет лучшим вариантом для обеих сторон. Трамп вновь отметил, что ожидает, что в ходе украинского урегулирования будет решаться вопрос "обмена территориями".

Трамп также заявил, что в рамках украинского урегулирования хотел бы побыстрее увидеть перемирие между сторонами конфликта. По словам Трампа, участие президента Украины Владимира Зеленского во встрече на Аляске не планируется, но финальным этапом урегулирования украинского кризиса должна стать встреча Путина с Зеленским.

Украина может пойти на прекращение боевых действий и уступить территории, уже удерживаемые Россией, в рамках поддерживаемого Европой мирного плана, сообщила The Daily Telegraph со ссылкой на западные источники. "Это означало бы замораживание линии фронта там, где она есть, и передачу России фактического контроля над территориями (...) в Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и Крыму", - говорится в публикации. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что они должны "отвергать любое урегулирование (...), в соответствии с которым Украина должна отдать дополнительные территории".

При этом Украина пойдет на уступки и на такое мирное урегулирование, "которое обеспечит надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и откроет путь к членству в НАТО", заявляют источники газеты.

Газета отмечает, что европейские столицы решили поддержать позицию Киева по любым "территориальным обменам" и попытаться убедить Трампа в том, что существует "красная линия "Украина плюс Европа", которая отвергает отказ Киева от любых территорий, находящихся под его контролем. Ожидается, что европейские лидеры проведут переговоры с Трампом в среду, чтобы изложить ему свои аргументы.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, российский рынок акций немного скорректировался после бурного роста утром в понедельник. Геополитика остается ключевым источником волатильности: участники взвешивают перспективы для реального прогресса в переговорах Россия-США по Украине, учитывая заявления Трампа о возможном обмене территориями и интересе обеих сторон к долгосрочным договоренностям. Многие эксперты сходятся во мнении, что до пятницы новые санкции со стороны США маловероятны, однако новостной фон вокруг этой темы остается противоречивым, поддерживая высокую волатильность, отмечает аналитик.

Техническая картина выглядит позитивно, но рынок входит в зону перекупленности, что увеличивает вероятность краткосрочной коррекции. Для продолжения восходящего движения важно закрепиться выше 3000 пунктов по индексу МосБиржи. В обратном случае наиболее вероятен возврат к поддержке 2900 пунктов, а в случае разочарования результатами встречи президентов РФ и США вероятна глубокая коррекция до уровня 2700 пунктов, полагает Магомедов.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич видит риски отката рынка в диапазон 2900-2950 пунктов по индексу МосБиржи.

"Во вторник фиксация прибыли в российских акциях может продолжиться, что будет способствовать дальнейшему откату рынка от многомесячных максимумов и возвращению индекса МосБиржи в диапазон 2900-2950 пунктов. При этом отсутствие уверенности в позитивных результатах пятничных переговоров лидеров России и США и перекупленность, наблюдающаяся на рынке, будут стимулировать инвесторов закрывать длинные позиции для снижения рисков по портфелям, что может привести к откату индекса МосБиржи к концу недели к зоне поддержки в районе 2880-2900 пунктов", - считает Зварич.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что индексу МосБиржи нужен новый повод для закрепления выше 3000 пунктов.

Причинами для наблюдаемой локальной коррекции стала не только перекупленность рынка, но и политические заявления - Трамп допустил, что встреча с Путиным в пятницу может быть "пробной", сделка по Украине заключена не будет, и он вообще может выйти из переговорного процесса. Поступили и негативные комментарии из Европы и самой Украины, отмечает эксперт.

В целом, рынок уже с лихвой отыграл словесный геополитический позитив. Для продолжения восходящего движения и закрепления индекса МосБиржи выше 3000 пунктов нужны реальные действия. Поэтому часть спекулятивных "лонгов" стоит зафиксировать, а новые позиции открывать опасно, считает Антонов.

Индексы акций в США накануне снизились на 0,3-0,5% в ожидании выхода статданных об инфляции. Участники рынка продолжали оценивать новость о выдвижении Стивена Мирана в качестве кандидата на вакантный пост в совете управляющих Федеральной резервной системы (ФРС). По мнению аналитиков, это назначение может повысить вероятность скорого снижения ключевой ставки Федрезерва.

Во вторник будут опубликованы данные об июльской инфляции в США, а позднее на этой неделе - отчеты о промпроизводстве и розничных продажах. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что темпы роста потребительских цен в Штатах ускорились до 2,8% с июньских 2,7%.

Аналитики Citigroup улучшили прогноз для американского фондового индекса S&P 500 на конец текущего года до 6600 пунктов с ожидавшихся ранее 6300 пунктов. Они предполагают, что к середине 2026 года индекс поднимется до 6900 пунктов (предыдущий прогноз - 6500 пунктов).

Эксперты Citi отмечают, что квартальная отчетность компаний в целом оказалась лучше ожиданий, а также обращают внимание на отсутствие признаков того, что введение пошлин оказывает негативное влияние на финансовые показатели.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после длинных выходных вырос на 2,2%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi просел на 0,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Президент США Трамп своим указом отложил введение пошлин на китайские товары еще на 90 дней - до 10 ноября 2025 года. В тексте указа, распространенном Белым домом, Трамп пояснил, что продление стало возможным благодаря тому, что на ведущихся с Китаем переговорах "КНР продолжает предпринимать значительные шаги по исправлению невзаимных торговых соглашений и решению проблем Соединенных Штатов, связанных с вопросами экономики и национальной безопасности". Срок предыдущей 90-дневной отсрочки введения пошлин истекал во вторник.

Китай, в свою очередь, принял решение о приостановке на три месяца введения мер экспортного контроля для 28 американских компаний в соответствии с договоренностями, достигнутыми на торговых переговорах между двумя странами, сообщило министерство коммерции КНР.

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до минимальных с апреля 3,6%. Аналитики в среднем также ожидали, что ставку опустят на 25 б.п., по данным Trading Economics. Решение об уменьшении ставки принято единогласно.

На нефтяном рынке утром во вторник цены корректируются вверх после того, как США и Китай продлили паузу в торговом "перемирии". Это снижает опасения, что ужесточение торгового спора ослабит экономики двух стран и приведет к снижению спроса на нефть.

К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,4% до $66,9 за баррель (+0,1% накануне), сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0.3% до $64,18 за баррель (+0,1% в понедельник).

Внимание рынка направлено на анонсированную встречу президентов США и России на Аляске, которая, как ожидается, может положить начало урегулированию украинского конфликта. Заявления президента США, однако, несколько охладили ожидания в отношении возможных результатов встречи. По словам Трампа, "это будет встреча для того, чтобы немного прозондировать позицию" президента России.