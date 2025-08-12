Поиск

Выручка "АЛРОСА" по МСФО в I полугодии упала на 25% г/г до 134 млрд рублей

Вознаграждение за продажу доли в "Катоке" составило 15,942 млрд рублей

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Выручка "АЛРОСА" по МСФО в I полугодии 2025 года составила 134,25 млрд рублей, что на 25% ниже уровня годичной давности, сообщила компания.

Результат оказался на уровне консенсуса, который составлял 134,2 млрд рублей.

EBITDA за полугодие упала на 42% г/г до 37,1 млрд рублей, консенсус по этому показателю составлял 33,8 млрд рублей.

FCF "АЛРОСА" упал до 2,61 млрд рублей с 38,03 млрд рублей годом ранее.

Чистый долг компании вырос до 60,97 млрд рублей с 6,34 млрд рублей за аналогичный период 2024 года. Показатель чистый долг/ EBITDA увеличился до 1,18x с 0,05x годом ранее.

Чистая прибыль "АЛРОСА" возросла на 11% г/г до 40,6 млрд рублей.

На показатель повлияли операционные доходы за период в общей сумме 28,7 млрд рублей (годом ранее 4,9 млрд рублей). В сумму операционных доходов, в частности, включен доход от продажи 41% долей в ангольском ГРО "Катока" в размере 6,75 млрд рублей.

Вознаграждение от этой сделки составило 15,942 млрд рублей, сообщила "АЛРОСА".

Также "АЛРОСА" переуступила права требования на задолженность по дивидендам от "Катоки", которая оценивается в 19,02 млрд рублей.

Оценка запасов алмазов по данным на 30 июня упала до 115,85 млрд рублей с 129,9 млрд рублей.

"АЛРОСА" прогнозирует сохранение сложной ситуации на рынке алмазов в краткосрочной перспективе - избыток запасов в мидстриме, дисбаланс между спросом и предложением продолжат давить на цены и ограничат потенциал продаж, говорится в отчете.

АЛРОСА
