Pony AI во II квартале увеличил чистый убыток более чем в 1,7 раза

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Китайский разработчик технологий беспилотного вождения Pony AI Inc. во втором квартале 2025 года существенно нарастил выручку, но при этом его чистый убыток увеличился в 1,7 раза, в том числе из-за значительного повышения расходов на НИОКР.

В апреле-июне чистый убыток компании составил $53,26 млн против $30,95 млн за аналогичный период прошлого года.

Выручка подскочила в 1,76 раза - до $21,46 млн. Доходы в сфере роботакси выросли в 2,6 раза и достигли $1,53 млн, от лицензий и приложений - более чем в 10 раз, до $10,41 млн, от беспилотных грузовиков - сократились до $9,52 млн с $10,57 млн годом ранее.

Операционные расходы выросли в 1,75 раза - до $64,73 млн, что в значительной степени было обусловлено увеличением затрат на НИОКР - до $49,03 млн с $29,01 млн.

Такси Pony AI, разработанные совместно с Toyota и другими компаниями, уже работают на тестовой основе в нескольких китайских городах, включая Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу.

Pony AI в ноябре 2024 года привлекла более $400 млн в ходе IPO и частного размещения акций в США.

