Дефицит бюджета еврозоны и Евросоюза в I квартале снизился до 2,9% ВВП

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Дефицит государственного бюджета в странах еврозоны в первом квартале 2025 года снизился до 2,9% ВВП по сравнению с 3,2% ВВП в предыдущие три месяца и 3,1% ВВП за аналогичный период годом ранее, по предварительным данным статистического управления ЕС.

В государствах Европейского союза отрицательное сальдо уменьшилось до 2,9% с 3,3% ВВП в четвертом квартале и 3% ВВП в первом квартале прошлого года.

При этом госдолг в государствах, использующих единую европейскую валюту, в январе-марте поднялся до 88% с 87,4% ВВП в октябре-декабре, в Евросоюзе - до 81,8% с 81% ВВП. В первом квартале 2024 года первый показатель составлял 87,8% ВВП, второй - 81,2% ВВП.

В первом квартале этого года максимальный дефицит бюджета был зафиксирован в Румынии (7,5% ВВП), Франции (5,6%) и Бельгии (5,5%). Наибольший профицит был зафиксирован в Дании (3,3% ВВП), Ирландии (2,3%), Греции (4,2%) и на Кипре (5,6%).

Самый значительный объем госдолга относительно ВВП на конец марта был у Греции (152,5%), Италии (137,9%), Франции (114,1%), Бельгии (106,8%) и Испании (103,5%). Наименьший размер - у Болгарии (23,9%), Эстонии (24,1%), Люксембурга (26,1%) и Дании (29,9%).

