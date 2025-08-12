Инфляция в США в июле неожиданно осталась на уровне 2,7%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в США в июле увеличились на 2,7% в годовом выражении, сообщило министерство труда.

Таким образом, темпы роста не изменились по сравнению с июнем.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали ускорения инфляции до 2,8%.

Цены на энергоносители в США в прошлом месяце снизились на 1,6%, в том числе бензин подешевел на 9,5%. Стоимость продуктов питания увеличилась на 2,9%, транспортные услуги подорожали на 3,5%, жилье - на 3,7%.

Цены на новые автомобили выросли на 0,4%, на подержанные - на 4,8%.

Индекс CPI в июле повысился на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем, как и ожидали аналитики.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в прошлом месяце выросли на 0,3% относительно июня и на 3,1% в годовом выражении, причем в годовом исчислении рост оказался максимальным за пять месяцев. Эксперты прогнозировали повышение на 0,3% и 3% соответственно. В июне подъем составлял 0,2% и 2,9%.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из ключевых факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции американского ЦБ составляет 2%. Следующее заседание ФРС состоится 16-17 сентября.