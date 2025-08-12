Поиск

РФ в I полугодии на 15% увеличила импорт креветок из Эквадора

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - РФ в первом полугодии импортировала из Эквадора 14 тыс. тонн креветок, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Рыбный союз со ссылкой на данные Национальной палаты аквакультуры Эквадора.

Стоимость поставок выросла на 30% до $70 млн. Доля России в эквадорском экспорте креветок немного увеличилась и составила 4% в натуральном и стоимостном выражении, отмечается в сообщении.

Российские рыбаки в первом полугодии выловили около 15 тыс. тонн креветок, что на 11% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Рыбный союз Эквадор
