Иран станет лидером по росту мощностей традиционных НПЗ на Ближнем Востоке к 2030 году

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Растущий внутренний спрос в сочетании с огромными запасами нефти приведут к значительному увеличению перерабатывающих мощностей на Ближнем Востоке, пишет отраслевое издание Offshore Technology со ссылкой на исследование GlobalData Energy.

"Ожидается, что Ближний Восток станет ключевым регионом с точки зрения прироста мощностей традиционных НПЗ в мире: к 2030 году на него придется более четверти от общего увеличения. Этот рост обусловлен крупномасштабными проектами, особенно в Иране и Ираке. Обе страны используют свои обширные запасы нефти для расширения нефтеперерабатывающей инфраструктуры, стремясь удовлетворить растущий внутренний спрос, сократить импорт нефтепродуктов и укрепить экспортные возможности", - пишут эксперты.

По их мнению, Иран будет доминировать по объему ввода в эксплуатацию НПЗ, взяв на себя 40% от общего объема. Страна планирует ввести в эксплуатацию в общей сложности 15 новых и расширенных проектов. Крупнейшим из них является Jask II с заявленной мощностью 6 тысяч баррелей в сутки. В настоящее время проект находится на стадии предварительного проектирования, а его запуск ожидается в 2028 году.

Прирост нефтеперерабатывающих мощностей в Ираке ожидается в объеме 1,9 млн б/с. Новые проекты лидируют по темпам ввода в эксплуатацию в стране, составляя 65% от общего ожидаемого объема к 2030 году. Около 28% из них находятся в стадии строительства. Один из значимых проектов Basra II предполагает увеличение производства на 300 б/с в 2027 году.

Оман занимает третье место по темпам прироста нефтеперерабатывающих мощностей: к 2030 году на 695 тысяч б/с.