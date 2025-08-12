Поиск

Иран станет лидером по росту мощностей традиционных НПЗ на Ближнем Востоке к 2030 году

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Растущий внутренний спрос в сочетании с огромными запасами нефти приведут к значительному увеличению перерабатывающих мощностей на Ближнем Востоке, пишет отраслевое издание Offshore Technology со ссылкой на исследование GlobalData Energy.

"Ожидается, что Ближний Восток станет ключевым регионом с точки зрения прироста мощностей традиционных НПЗ в мире: к 2030 году на него придется более четверти от общего увеличения. Этот рост обусловлен крупномасштабными проектами, особенно в Иране и Ираке. Обе страны используют свои обширные запасы нефти для расширения нефтеперерабатывающей инфраструктуры, стремясь удовлетворить растущий внутренний спрос, сократить импорт нефтепродуктов и укрепить экспортные возможности", - пишут эксперты.

По их мнению, Иран будет доминировать по объему ввода в эксплуатацию НПЗ, взяв на себя 40% от общего объема. Страна планирует ввести в эксплуатацию в общей сложности 15 новых и расширенных проектов. Крупнейшим из них является Jask II с заявленной мощностью 6 тысяч баррелей в сутки. В настоящее время проект находится на стадии предварительного проектирования, а его запуск ожидается в 2028 году.

Прирост нефтеперерабатывающих мощностей в Ираке ожидается в объеме 1,9 млн б/с. Новые проекты лидируют по темпам ввода в эксплуатацию в стране, составляя 65% от общего ожидаемого объема к 2030 году. Около 28% из них находятся в стадии строительства. Один из значимых проектов Basra II предполагает увеличение производства на 300 б/с в 2027 году.

Оман занимает третье место по темпам прироста нефтеперерабатывающих мощностей: к 2030 году на 695 тысяч б/с.

Ближний Восток Иран Ирак Оман GlobalData Energy
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Инфляция в России

Президент назвал важным достижением замедление годовой инфляции в РФ

Президент назвал важным достижением замедление годовой инфляции в РФ

Стоимость 92-го бензина на Петербургской бирже обновила исторический максимум

РСТ ждет оттока туристов из Турции в случае отмены системы "все включено"

РСТ ждет оттока туристов из Турции в случае отмены системы "все включено"

ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила на 2026 г.

ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила на 2026 г.

Высокий сезон на рынке недвижимости не состоялся из-за дорогой ипотеки

"Яндекс" ждет роста цен из-за запрета в Петербурге работы мигрантов в доставке и такси

"Яндекс" ждет роста цен из-за запрета в Петербурге работы мигрантов в доставке и такси

Трамп выдвинет главного экономиста Heritage Энтони на пост главы Бюро статистики BLS

Крупнейший производитель лития в мире провел перестановки в топ-менеджменте

Крупнейший производитель лития в мире провел перестановки в топ-менеджменте
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России91 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6945 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });