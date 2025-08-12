Поиск

В Германии полугодовые продажи пива сократились до исторического минимума

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Продажи пива в Германии в первом полугодии 2025 года уменьшились на 6,3% относительно того же периода прошлого года и составили около 3,9 млрд литров, говорится в отчете Федерального статистического управления Destatis.

Продажи за шестимесячный период опустились ниже отметки в 4 млрд литров впервые за все время подсчета показателя, то есть с 1993 года, отмечается в сообщении.

Внутри страны реализация пива в первом полугодии сократилась на 6,1% - до 3,2 млрд литров. Экспорт упал на 7,1%, до 711,2 млн литров. Поставки в страны ЕС уменьшились на 5% - до 406,9 млн литров, в другие государства - на 9,9%, до 299,6 млн литров.

Кроме того, сотрудники германских пивоварен получили бесплатно 4,7 млн литров пива, отмечается в пресс-релизе.

Эти данные не включают безалкогольное пиво и солодовые напитки, а также пиво, импортируемое из стран, не входящих в Евросоюз.

Продажи пивных миксов (пиво, смешанное с лимонадом, колой, фруктовыми соками и другими безалкогольными добавками) в первом полугодии выросли на 8% - до 220,8 млн литров.

