Проверка доходов заемщика на основе данных ФНС и Соцфонда станет доступна банкам к весне

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Банки РФ и другие кредиторы к марту 2026 года при принятии решения о выдаче кредита должны будут проверять официальные доходы граждан с использованием данных из информационных систем ФНС и Социального фонда, говорится в сообщении ЦБ.

В сентябре 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и ЦБ до 1 июня 2025 года подготовить изменения, которые обяжут банки и МФО использовать при выдаче потребительских кредитов актуальную официальную информацию, подтверждающую доходы физлица. Кроме того, ведомствам было поручено обеспечить доступ кредиторов к информационной системе, позволяющей получать актуальную официальную информацию о доходах заемщиков в течение 1 минуты.

Совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами Банк России утвердил "дорожную карту", определяющую основные этапы перехода на новый порядок использования информации. Согласно "дорожной карте", необходимый набор сведений будет доступен кредиторам к марту 2026 года.

Получать эти сведения с согласия граждан кредиторы будут из информационных систем ФНС и Социального фонда России через сервис "Цифровой профиль", который позволяет финансовым организациям использовать данные о клиентах из государственных информационных систем и предоставлять им услуги без бумажных документов.

"Участники рынка, ведомства и Банк России пришли к выводу, что это наиболее эффективный способ получения актуальных сведений о доходах граждан. При этом сохраняется возможность задействовать иные источники информации об официальных доходах граждан. Переход на использование исключительно сведений об официальных доходах позволит банкам и другим кредиторам более точно оценивать доходы заемщиков и поможет Банку России эффективнее ограничивать риски долговой нагрузки граждан", - сообщил ЦБ.

Как следует из дорожной карты, до 1 сентября 2025 года ведомства и ЦБ должны проработать вопрос платности запросов кредитных организаций к инфраструктуре "Цифрового профиля".

