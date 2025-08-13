Рубль на "Мосбирже" слегка дешевеет к юаню на фоне стабильных цен на нефть

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Утром в среду на "Московской бирже" юань незначительно дорожает к рублю на фоне стабильных котировок нефти. Внимание рынка при этом по-прежнему направлено на анонсированную встречу президентов США и РФ на Аляске, которая, как ожидается, может положить начало урегулированию украинского конфликта.

За первую минуту торгов юань подорожал на 0,3 копейки, до 11,061 рубля. При этом юань оказался на 0,1 копейки выше уровня действующего официального курса.

Присутствуют риски пробоя вниз поддержки на уровне 11 руб./юань на торгах в среду, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Во вторник российский рубль перешел к ослаблению, в результате чего по итогам торгов юань прибавил порядка 0,4%, закончив сессию чуть ниже 11,06 рубля, отмечает эксперт в комментарии. Он ожидает, что в среду национальная валюта может попытаться отыграть потери предыдущей сессии.

"При этом динамика пары юань/рубль в последние дни укладывается в рамках консолидации над нижней границей диапазона 11-11,5 рублей/юань, - указывает Зварич. - В ближайшее время, на наш взгляд, юань продолжит движение в рамках данной консолидации. При этом присутствуют риски пробоя поддержки на уровне 11 рублей/юань на новостных факторах, однако на текущий момент отсутствуют фундаментальные предпосылки, которые могли бы поспособствовать закреплению юаня под ней на продолжительный период. В частности, возвращению выше 11 рублей/юань могут способствовать низкие цены на нефть и сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров".

Годовая инфляция продолжает замедляться, это важное достижение, заявил во вторник президент Владимир Путин.

"На текущий год перед правительством и Банком России стояла совместная задача по возвращению российской экономики на траекторию сбалансированного роста, это предполагает снижение инфляции, прежде всего, и при одновременном, конечно, сохранении безработицы на стабильно низком уровне. (...) В этой связи важное достижение как раз заключается в снижении инфляции. Если по итогам марта она составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня уже 9,4%, а по итогам июля это было уже 8,8%. По оценкам Банка России, к концу года динамика потребительских цен может оказаться в пределах 6-7%, то есть ниже предыдущих прогнозов", - сказал он.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-июне 2025 года снизилось по сравнению с январем-июнем 2024 года на 18,4% и составило $63,9 млрд (против $78,3 млрд годом ранее), по данным ФТС.

Экспорт товаров из России, по оценке ФТС, в январе-июне 2025 года снизился в годовом выражении на 6,3% - до $195,5 млрд (c $208,8 млрд годом ранее), импорт вырос на 0,8%, до $131,6 млрд (со $130,5 млрд).

Внешнеторговый оборот России в январе-июне 2025 года составил $327,1 млрд и по сравнению с январем-июнем 2024 года сократился на 3,6% (с $339,3 млрд).

Цены на нефть почти не меняются утром в среду после снижения по итогам предыдущей сессии, вызванного ожиданиями окончания летнего периода пикового спроса на топливо.

К 10:05 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,02%, до $66,1 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на 0,05%, до $63,12 за баррель.

ОПЕК сохранила без изменений прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила оценку его увеличения в 2026 году, понизив при этом прогноз роста поставок нефти из США и других стран, не входящих в ОПЕК+, в следующем году.

Американский институт нефти накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю выросли на 1,5 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет Министерства энергетики будет опубликован позднее в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 300 тысяч баррелей.