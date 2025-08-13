Поиск

"Мосбиржа" 19 августа запустит торги фьючерсами на акции четырех российских компаний

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 19 августа начнет торги поставочными фьючерсными контрактами на обыкновенные акции МКПАО "Хэдхантер", "МД Медикал Груп", ПАО "Группа Ренессанс Страхование" и "Юнипро", сообщила площадка.

Параметры новых инструментов:

- контракт на акции МКПАО "Хэдхантер": торговый код - HEAD (короткий код - HD); лот контракта - одна акция;

- контракт на акции МКПАО "МД Медикал Груп": торговый код - MDMG (короткий код - MD); лот контракта - 10 акций;

- контракт на акции ПАО "Группа Ренессанс Страхование": торговый код - RENI (короткий код - RD); лот контракта - 100 акций;

- контракт на акции ПАО "Юнипро": торговый код - UPRO (короткий код - UN); лот контракта - 10 000 акций;

Стоимость шага и минимальный шаг цены для всех контрактов составит один рубль. Для каждого из новых фьючерсов одновременно будут доступны две серии контрактов с исполнением в декабре 2025 года и марте 2026 года.

Мосбиржа MDMG Ренессанс Страхование Юнипро Хэдхантер
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лизинговая железнодорожная компания "Вектор Рейл" перешла в госсобственность

В России производство пива и пивных напитков за 7 месяцев выросло на 2,4%

Рынок акций США вырос, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Рынок акций США вырос, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Минэнерго США понизило прогноз средней цены Brent в 2025 году на $1,7

Инфляция в России

Президент назвал важным достижением замедление годовой инфляции в РФ

Президент назвал важным достижением замедление годовой инфляции в РФ

Стоимость 92-го бензина на Петербургской бирже обновила исторический максимум

Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние230 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2345 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6954 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России91 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе446 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });