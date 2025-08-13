"Мосбиржа" 19 августа запустит торги фьючерсами на акции четырех российских компаний

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 19 августа начнет торги поставочными фьючерсными контрактами на обыкновенные акции МКПАО "Хэдхантер", "МД Медикал Груп", ПАО "Группа Ренессанс Страхование" и "Юнипро", сообщила площадка.

Параметры новых инструментов:

- контракт на акции МКПАО "Хэдхантер": торговый код - HEAD (короткий код - HD); лот контракта - одна акция;

- контракт на акции МКПАО "МД Медикал Груп": торговый код - MDMG (короткий код - MD); лот контракта - 10 акций;

- контракт на акции ПАО "Группа Ренессанс Страхование": торговый код - RENI (короткий код - RD); лот контракта - 100 акций;

- контракт на акции ПАО "Юнипро": торговый код - UPRO (короткий код - UN); лот контракта - 10 000 акций;

Стоимость шага и минимальный шаг цены для всех контрактов составит один рубль. Для каждого из новых фьючерсов одновременно будут доступны две серии контрактов с исполнением в декабре 2025 года и марте 2026 года.