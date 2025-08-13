Поиск

МЭА отметило рост российского нефтеэкспорта в июле и доходов от него

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Доходы от российского нефтеэкспорта в июле 2025 года выросли к июню на 7% (на $0,9 млрд) - до $14,3 млрд, хотя по сравнению с тем же месяцем 2024 года были ниже на $2,1 млрд, подсчитали в МЭА. Рост доходов был вызван более высокими ценами и одним дополнительным днем в июле по сравнению с июнем.

При этом физические объемы экспорта выросли в июле на 1,4% к июню - до 7,3 млн баррелей в сутки (такой же объем был экспортирован год назад).

Поставки нефти почти не изменились в июле (рост на 20 тыс. б/с к июню), составив 4,6 млн б/с (год назад были выше на 80 тысяч б/с), а экспорт нефтепродуктов вырос на 2%, составив 2,6 млн б/с (год назад был ниже на 80 тысяч б/с).

МЭА
