Китай с 1 сентября начнет субсидировать ставки по потребительским кредитам

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Китай с 1 сентября начнет субсидирование процентных ставок по потребительским кредитам, сообщает "Синьхуа".

Программа, которая будет действовать один год, распространяется на кредиты размером до 50 тысяч юаней (около $7 тысяч), а также на расходы на отдельные дорогостоящие товары и услуги стоимостью свыше 50 тысяч юаней, включая покупку автомобилей, затраты на образование и здоровье (уход за пожилыми людьми, помощь при родах). Для дорогих покупок субсидируемая часть ограничена 50 тысячами юаней.

Субсидии будут покрывать 1 процентный пункт от ставки кредита, но не более половины ее размере. Центральное правительство возьмет на себя 90% расходов по компенсации ставок, местные власти - 10%.

В течение года каждый заемщик может претендовать на сумму субсидии до 3 тыс. юаней.

Такие меры "поддержат внутреннее потребление и сделают его движущей силой национальной экономики", заявил на пресс-конференции заместитель министра финансов КНР Ляо Минь.

Потребление услуг в стране имеет значительный потенциал для роста, и новая политика будет способствовать расширению внутреннего спроса и стабилизации занятости, отметил представитель Министерства торговли Китая Ван Бо.

В программе будут принимать участие шесть государственных банков, 12 акционерных банков и пять уполномоченных на выдачу потребительских кредитов финансовых фирм. В их число входят Industrial and Commercial Bank of China, China Construction Bank, Bank of China, Agricultural Bank of China, Postal Savings Bank of China, WeBank и Ant Group.

