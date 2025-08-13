Поиск

Дагестан привлек в Сбербанке 7 млрд рублей для пополнения бюджета

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк стал единственным участником аукциона министерства финансов Дагестана на право предоставления республике возобновляемой кредитной линии с лимитом 7 млрд рублей.

Согласно информации в системе анализа закупок "Интерфакс-Маркер", аукционная комиссия признала торги несостоявшимися и приняла решение о заключении контракта с единственным участником. Контракт подписан 13 августа.

Кредитная линия привлекается по ставке 23,5% годовых на 334 дня для финансирования дефицита республиканского бюджета и погашения долговых обязательств.

С учетом внесенных в марте изменений бюджет Дагестана на 2025 год утвержден со следующими параметрами: доходы - 201,735 млрд рублей, расходы - 208,558 млрд рублей, дефицит - 6,823 млрд рублей, или 3,3% от расходов.

Верхний предел государственного внутреннего долга республики на 1 января 2026 года установлен в размере 32,381 млрд рублей.

Сбербанк Дагестан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Perplexity хочет купить браузер Chrome за $34,5 млрд

Perplexity хочет купить браузер Chrome за $34,5 млрд

Лизинговая железнодорожная компания "Вектор Рейл" перешла в госсобственность

В России производство пива и пивных напитков за 7 месяцев выросло на 2,4%

Рынок акций США вырос, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Рынок акций США вырос, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Минэнерго США понизило прогноз средней цены Brent в 2025 году на $1,7

Инфляция в России

Президент назвал важным достижением замедление годовой инфляции в РФ

Президент назвал важным достижением замедление годовой инфляции в РФ
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6956 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние231 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России91 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе446 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });