Дагестан привлек в Сбербанке 7 млрд рублей для пополнения бюджета

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк стал единственным участником аукциона министерства финансов Дагестана на право предоставления республике возобновляемой кредитной линии с лимитом 7 млрд рублей.

Согласно информации в системе анализа закупок "Интерфакс-Маркер", аукционная комиссия признала торги несостоявшимися и приняла решение о заключении контракта с единственным участником. Контракт подписан 13 августа.

Кредитная линия привлекается по ставке 23,5% годовых на 334 дня для финансирования дефицита республиканского бюджета и погашения долговых обязательств.

С учетом внесенных в марте изменений бюджет Дагестана на 2025 год утвержден со следующими параметрами: доходы - 201,735 млрд рублей, расходы - 208,558 млрд рублей, дефицит - 6,823 млрд рублей, или 3,3% от расходов.

Верхний предел государственного внутреннего долга республики на 1 января 2026 года установлен в размере 32,381 млрд рублей.