Поступление налогов в бюджетную систему РФ в январе-июле выросло на 7%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Поступления доходов, администрируемых Федеральной налоговой службой, в бюджетную систему РФ в январе-июле выросло на 7%, до 34,3 трлн рублей, говорится в материалах к встрече президента Владимира Путина с главой ФНС Даниилом Егоровым.

В абсолютном выражении рост составил 2,4 трлн рублей.

Налоговые поступления в федеральный бюджет выросли на 5%. В том числе ненефтегазовые доходы, администрируемые ФНС, составили 9,5 трлн рублей, что на 27%, или 2 трлн рублей больше, чем годом ранее.

"Если говорить по отраслям, у нас очень неплохо идут показатели у обрабатывающей отрасли, (...) также у финансового сектора, у строительного сектора, у торговли и в пятерку лучших также вошел IT-сектор", - сообщил на встрече Егоров.

Он также отметил, что налоговая служба готова к произошедшим с 2025 года изменениям в администрировании налогов. "Все, что касается подоходного налога, мы полностью перешли на новую систему, так называемую прогрессивную шкалу. Мы создали систему вычетов, которая сегодня работает максимум 12 дней для людей по всем видам вычетов. Увеличены стандартные вычеты, которые коснутся 15 млн человек, там где-то 35 млрд рублей вычетов. Тоже вся система функционирует хорошо", - сказал он.

По словам Егорова, в рамках введения социальной налоговой выплаты для семей с детьми все данные, необходимые для ее расчета, протестированы со страховым фондом и со следующего года на базе сегодняшних доходов уже будут предоставляться выплаты.

Глава ФНС напомнил, что с 2025 года налогоплательщики, работающие по УСН, с доходами более 60 млн рублей стали плательщиками НДС. Так как власти опасались, что не все успеют подготовиться и сдать вовремя отчетность, были отменены штрафы и приостановка операций по счетам в случае ее несдачи. "Однако по результатам первого квартала было 180 тысяч налогоплательщиков, и только 2% не сдали отчетность, и мы с ними отдельно уже отрабатываем. В целом вся система сработала отлично", - заверил он.

ФНС в июле была наделена полномочиями по анализу финансово-хозяйственной деятельности организаций. В связи с этим был разработан сервис оценки рисков, который содержит более 50 параметров. "Мы сделали систему, которая позволяет контрагентам оценивать друг друга. То есть я могу по себе запросить данные налоговой и передать контрагенту, чтобы он видел, каково мое финансовое состояние", - пояснил он. По его словам, более 40% государственных закупок еще в режиме эксперимента шло с использованием этого сервиса. "Только 0,6% контрактов расторгаются там, где применен скоринг", - отметил глава ФНС.