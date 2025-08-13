Холдинг Porsche резко сократил чистую прибыль в первом полугодии

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Германский холдинг Porsche Automobil Holding SE (Porsche SE) в первом полугодии сократил чистую прибыль до 338 млн евро с 2,1 млрд годом ранее и ухудшил годовой прогноз на фоне проблем, испытываемых автопроизводителями после введения импортных пошлин в США.

Скорректированная прибыль в первом полугодии уменьшилась до 1,1 млрд евро с 2,1 млрд евро годом ранее.

Porsche SE, владеющий крупными пакетами акций Volkswagen AG и Porsche AG, ожидает снижения доходности своих инвестиций в эти компании, обе из которых недавно понизили оценки своих годовых финансовых результатов из-за негативного влияния пошлин и других отраслевых проблем.

Холдинг ухудшил собственный прогноз на 2025 год и теперь рассчитывает получить скорректированную прибыль в широком диапазоне от 1,6 млрд евро до 3,6 млрд евро (ранее прогнозировалось 2,4-4,4 млрд евро).

В сообщении Porsche SE отмечается, что холдинг планирует развивать инвестиции в оборонной сфере, которые считает перспективными ввиду наращивания военных расходов в европейских странах.

"На фоне меняющейся геополитической ситуации и растущих требований к политике обеспечения безопасности Porsche SE видит значительный потенциал развития в сфере обороны и безопасности и намерен извлечь из этого выгоду", - говорится в заявлении

Привилегированные акции Porsche SE дорожают на 1% на торгах в среду. С начала года их цена выросла на 0,7%.