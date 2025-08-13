ГК "Дамате" в I полугодии на 13% увеличила производство продукции глубокой переработки индейки

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - ГК "Дамате" в первом полугодии произвела более 14 тыс. тонн продукции глубокой переработки индейки, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает компания.

Завод группы по глубокой переработке индейки расположен в Пензенской области. Там же находятся и основные активы по выращиванию индеек.

"Компания продолжает наращивать объемы производства, благодаря росту спроса и вводу новых позиций ассортимента", - говорится в пресс-релизе. В настоящее время ассортимент включает сосиски, колбасные изделия, сыровяленые деликатесы, ветчины и обжаренные на гриле деликатесы.

Компания напоминает, что в своей работе делает ставку на развитие производства продукции глубокой переработки из индейки с высокой добавленной стоимостью. В 2024 году выпуск этой продукции вырос на 25% до 26 тыс. тонн, в результате "Дамате" вошла в топ-20 производителей колбасных изделий в РФ.

ГК "Дамате" является основным игроком на рынке мяса индейки в РФ. В 2024 году производство составило 241,5 тыс. тонн (в убойном весе), что на 2% больше, чем в 2023 году.

Кроме того, она занимается производством мяса утки, баранины, а также молочным животноводством. Активы группы расположены в Пензенской, Ростовской и Тюменской областях, в Северо-Кавказском федеральном округе. Земельный фонд составляет порядка 100 тыс. га в регионах присутствия.