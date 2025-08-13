Поиск

Рост цен на бензин в РФ в июле ускорился до 1,37% с 0,66% в июне

Об этом сообщил Росстат

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в России в июле 2025 года выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 1,37% после увеличения на 0,66% в июне, на 0,29% в мае, на 0,6% в апреле и на 0,55% в марте, сообщил в среду Росстат.

До этого в феврале потребительские цены на бензин росли на 0,51%, в январе - на 0,62%, в декабре 2024 года - на 1,35%.

Относительно июля 2024 года потребительские цены на бензин в июле этого года увеличились на 10,37%.

Общая инфляция в РФ в июле составила 0,57% к предыдущему месяцу.

Как сообщалось, потребительские цены на бензин в РФ в 2024 году выросли на 11,13%, оказавшись на 1,61 п.п. выше общей инфляции за год (9,52%).

