Услуги связи в РФ в июле подорожали на 9,4% в годовом выражении

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Стоимость услуг связи в РФ в июле выросла на 9,4% по сравнению с июлем 2024 года, сообщает Росстат.

По сравнению с декабрем 2024 года рост составил 0,85%.

По отношению к июню 2025 года услуги связи в РФ подорожали на 0,48%.

Тарифы на услуги почтовой связи в июле возросли по сравнению с июлем 2024 года на 12,67%, а по сравнению с декабрем - на 2,81%.

По сравнению с июнем 2025 года почтовые услуги подорожали на 0,2%.