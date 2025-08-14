В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС снизились на 1%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" корректируется вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа и западных СМИ относительно ожидаемой встречи в эту пятницу на Аляске президентов России и США по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта.

Фактором поддержки выступает подорожавшая нефть (фьючерс на Brent отскочил к $66 за баррель) и ожидания смягчения монетарной политики Банка России на фоне новых данных Росстата по инфляции. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 1%, лидируют в откате второй день подряд после отсечки годовых дивидендов акции "Ростелекома" (-3,3% и -4,1% "префы").

К 10:01 индекс МосБиржи снизился на 1% до 2944,77 пункта, индекс РТС снизился на 1% до 1165,36 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" снизились в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 14 августа, составляет 79,6032 рубля (-26,82 копейки).

Подешевели также акции "ВК" (-1,9%), "НОВАТЭКа" (-1,7%), "Северстали" (-1,6%), "ММК" (-1,6%), "Газпрома" (-1,3%), "Группы компаний ПИК" (-1,3%), "АЛРОСА" (-1,2%), "НЛМК" (-1,1%), АФК "Система" (-1,1%), "Норникеля" (-1,1%), "ЛУКОЙЛа" (-1%), "МТС" (-1%), ОК "Русал" (-1%), "Т-Технологии" (-1%), "Роснефти" (-0,8%), Сбербанка (-0,7% и -0,6% "префы"), "Московской биржи" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,5% и -0,5% "префы"), "Интер РАО" (-0,5%), "ФосАгро" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), "Татнефти" (-0,2%).

Президент США Трамп заявил, что в случае успешных переговоров с президентом Владимиром Путиным он может организовать встречу между лидерами США, России и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Трамп сказал, что Россию ждут последствия, если по итогам переговоров на Аляске она не выразит готовность прекратить боевые действия. "Будут очень серьезные последствия", - сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос, какие действия предпримут США, если Путин в ходе саммита не согласится остановить конфликт. Он отказался уточнять, о каких именно последствиях может идти речь.

Трамп на переговорах на Аляске с президентом России будет добиваться прекращения огня на Украине, сообщают западные СМИ по итогам его виртуальной встречи с европейскими лидерами, ссылаясь на источники. "Хотя Трамп не использовал термин "безоговорочное", он сказал, что, по его мнению, прекращение огня было бы проявлением доброй воли со стороны России", - приводит CNN слова европейских дипломатов.

Как сообщили знакомые с ходом переговоров источники Axios, Трамп заявил европейцам, что "его целями на саммите в пятницу будет стремление добиться прекращения огня и лучше понять, возможно ли полное мирное соглашение". Тем не менее, "Путин должен согласиться на прекращение огня, в противном случае его ждут "очень серьезные последствия".

По информации источников CNN, европейцы обсудили с Трампом вопросы вторичных санкций на случай, если встреча с Путиным "пройдет неудачно". В частности, поднимался вопрос новых ограничений в отношении Китая за приобретение российской нефти. "Трамп сказал, что думал об этом, но не взял на себя никаких обязательств", - отмечает телеканал.

Европейские страны должны быть готовы в случае необходимости поддержать американские санкции и пошлины в отношении России или покупателей российской нефти в том случае, если переговоры между Трампом и Путиным пройдут неудачно, заявил министр финансов США Скотт Бессент. "Европейцы должны присоединиться к нам в наших санкциях. Они должны", - заявил он Bloomberg TV.

Речь идет о пошлинах для Китая, Индии и других стран, покупающих энергоносители у России, уточнил Bloomberg. Бессент отметил, что санкции в отношении РФ могут быть ужесточены или ослаблены в зависимости от исхода встречи на Аляске.

К позитивным новостям для российского рынка акций можно отнести вышедшие в среду вечером данные Росстата, который подкрепляют ожидания дальнейшего смягчения монетарной политики ЦБ.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в июле 2025 года замедлилась до 8,79% (аналитики ожидали 8,99%) с 9,40% на конец июня, 9,88% на конец мая, 10,23% на конец апреля, 10,34% на конец марта после 10,06% на конец февраля, 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024-го.

Снижение потребительских цен с 5 по 11 августа составило 0,08% после сокращения на 0,13% с 29 июля по 4 августа. С начала месяца цены к 11 августа стали меньше на 0,15%, рост цен с начала года - 4,20%. Из данных за 11 дней августа этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в стране на 11 августа замедлилась до 8,58% с 8,79% на конец июля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Вышедшие одновременно с инфляцией в среду данные Росстата по динамике ВВП во II квартале оказались хуже ожиданий: экономика РФ выросла на 1,1% по сравнению со II кварталом 2024 года после роста на 1,4% в первом. Данные по росту ВВП во II квартале оказались значительно ниже оценки ЦБ (+1,8%) и ожиданий рынка - консенсус-прогноз, подготовленный "Интерфаксом", предполагал рост на 1,5%.

Таким образом, статистика Росстата по динамике цен в июле и начале августа и по динамике ВВП во II квартале пока дает лишние аргументы сторонникам продолжения снижения ключевой ставки на сентябрьском заседании совета директоров ЦБ.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, снижение рынка акций отражает осторожность инвесторов на фоне геополитических событий - в преддверии переговоров Путина и Трампа на Аляске участники рынка сокращают рисковые позиции.

Индекс МосБиржи начал нисходящую коррекцию от зоны 3000 пунктов. При негативных новостях на 4-х часовом таймфрейме уровнем поддержки может стать зона вблизи 2910 пунктов. В случае появления нового геополитического позитива индекс МосБиржи может вырасти до уровня сопротивления 3055 пунктов, полагает аналитик.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов также отмечает, что рынок акций продолжает постепенное охлаждение из-за сокращения оптимизма в отношении итогов пятничной встречи глав США и России. Индекс МосБиржи не удержался выше 2960 пунктов, что настраивает на развитие отката. Торговая активность остается невысокой, также отражая позицию инвесторов в режиме ожидания.

Руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что вероятность возобновления роста рынка акций сократилась из-за ухудшения геополитики, что снижает вероятность яркого успеха пятничной встречи президентов России и США.

МИД России заявил, что российская позиция по урегулированию конфликта остается неизменной, Россия не пойдет на уступки территорий, закрепленных в Конституции. Европа вместе с Украиной настаивают на безоговорочном прекращении огня, после чего можно вести переговоры о территориях. Трамп пообещал России "серьезные последствия" в случае отсутствия прогресса на встрече с Путиным на Аляске, напоминает эксперт.

Таким образом, есть высокая вероятность, что ожидаемый саммит закончится без прорывных договоренностей, которые могли бы спровоцировать ралли на отечественном фондовом рынке. В связи с этим инвесторам рекомендуется закрыть все маржинальные и спекулятивные позиции и быть готовыми к открытию "шортов", считает Антонов.

Росстат опубликовал хорошие данные по инфляции. В июле она выросла до 0,57% с июньских 0,2%, но это стало следствием повышения тарифов ЖКХ. Показатель оказался ниже консенсус-прогноза экономистов. С начала года потребительские цены выросли на 4,36%, что близко к таргету ЦБ в 4%. Таким образом, растет вероятность снижения в сентябре ключевой ставки ЦБ сразу на 2 процентных пункта. Однако этот позитив был проигнорирован рынком, все внимание которого приковано к политике, отметил представитель "Алор брокер".

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что российский рынок акций настроен на развитие коррекционного снижения от локальных максимумов в рамках осторожности перед пятничной встречей Путина и Трампа. Онлайн-переговоры лидеров ЕС с Трампом и Зеленским в очередной раз подчеркнули наличие ряда расхождений в позициях сторон и вероятные сложности в скором достижении мирного соглашения, отмечает в это связи эксперт. Опубликованные же в среду после закрытия основных торгов данные Росстата показали замедление потребительской инфляции в июле, и инвесторы, таким образом, вполне могут рассчитывать на дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ, что позитивно для рынка акций, считает аналитик.

Индексы акций в США накануне выросли на 0,1-1%, причем обновили исторические максимумы второй день подряд Nasdaq (+0,1%) и S&P 500 (+0,3%). Улучшению настроений на рынке способствовало усиление ожиданий скорого смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Вышедшие во вторник данные показали, что потребительские цены в Штатах в июле увеличились на 2,7% в годовом выражении, как и в июне. Аналитики прогнозировали ускорение темпа инфляции до 2,8%.

Признаки стабилизации инфляции укрепили инвесторов во мнении, что ФРС пойдет на снижение процентной ставки в сентябре. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, рынок теперь оценивает вероятность такого шага почти в 100%.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил Fox Business, что Федрезерву следует рассмотреть снижение ставки на 50 базисных пунктов на очередном заседании. Он полагает, что ФРС опустила бы ставку уже в июне и июле, если бы располагала точной статистикой по рынку труда. Министерство труда 1 августа резко пересмотрело в сторону снижения данные о количестве рабочих мест в США за май и июнь.

В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,5%, австралийский ASX Australia подрос на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,04%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,1%).

Безработица в Австралии в июле снизилась до 4,2% по сравнению с 4,3% в предыдущий месяц, по данным статуправления страны. Результат совпал с ожиданиями экспертов. Количество безработных сократилось на 10,2 тыс. и составило 649,6 тыс. человек. Число занятых выросло на 24,5 тыс. - до рекордных 14,64 млн человек.

Экономика Великобритании во II квартале 2025 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, по предварительным данным Национального статистического управления (ONS). Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 0,1%, сообщает Trading Economics. В первом квартале британский ВВП вырос на 0,7%.

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вверх после снижения днем ранее.

К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,6% до $66 за баррель (-0,7% в среду), сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,6% до $63,02 за баррель (+0,6% и -0,8% накануне).

13 августа Brent дешевела до минимальных с 6 июня $65,01 за баррель, на WTI - до $61,94 за баррель, минимума со 2 июня.

Международное энергетическое агентство накануне понизило оценки роста мирового спроса на нефть в 2025 году. Новый прогноз МЭА предполагает, что спрос увеличится на 685 тысяч баррелей в сутки. Месяцем ранее агентство прогнозировало прирост на уровне 704 тысяч б/с. При этом МЭА увеличило оценку предложения нефти на мировом рынке на 2025 год на 370 тысяч б/с - до 105,5 млн б/с.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,04 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 800 тысяч баррелей, по данным Trading Economics.