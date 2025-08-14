Foxconn увеличила чистую прибыль во II квартале на 27%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple, увеличила чистую прибыль во втором квартале на 27%, выручку - на 16%.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила 44,36 млрд новых тайваньских долларов ($1,48 млрд). Консенсус-прогноз опрошенных Visible Alpha аналитиков для этого показателя составлял 37,83 млрд тайваньских долларов.

Квартальная выручка Foxconn достигла 1,793 трлн тайваньских долларов, чему способствовал значительный рост в сегменте облачных и сетевых технологий, что включает ИИ-серверы. Компания ожидает, что ее доходы от поставок ИИ-серверов в текущем квартале увеличатся в 2,7 раза.

Foxconn подтвердила майский прогноз на текущий год, предполагающий "существенное увеличение" выручки.