Foxconn увеличила чистую прибыль во II квартале на 27%

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple, увеличила чистую прибыль во втором квартале на 27%, выручку - на 16%.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила 44,36 млрд новых тайваньских долларов ($1,48 млрд). Консенсус-прогноз опрошенных Visible Alpha аналитиков для этого показателя составлял 37,83 млрд тайваньских долларов.

Квартальная выручка Foxconn достигла 1,793 трлн тайваньских долларов, чему способствовал значительный рост в сегменте облачных и сетевых технологий, что включает ИИ-серверы. Компания ожидает, что ее доходы от поставок ИИ-серверов в текущем квартале увеличатся в 2,7 раза.

Foxconn подтвердила майский прогноз на текущий год, предполагающий "существенное увеличение" выручки.

Foxconn Тайвань
Сменился владелец ювелирного холдинга Sokolov

Кофе дорожает на ожиданиях снижения поставок из Бразилии

Если саммит на Аляске завершится без результата, в США не исключают новых санкций

Эксперты отметили недоверие россиян к покупке меда в магазинах

Bloomberg сообщил о планах России растянуть компенсации ОПЕК+

Поступление налогов в бюджетную систему РФ в январе-июле выросло на 7%

