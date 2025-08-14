Поиск

Новак поддержал предложение о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина для всех

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Внутренний рынок полностью обеспечен топливом, в результате выполнения нефтяными компаниями рекомендаций Минэнерго по объемам отгрузок топлива и продаж на биржевых торгах за последние два дня оптовые цены на бензин демонстрируют снижение, ситуация с дизельным топливом остается стабильной, говорится в сообщении пресс-службы правительства по итогам проведенного вице-премьером РФ Александром Новаком совещания по рынку нефтепродуктов.

Поставки сельхозпроизводителям в период уборочной кампании идут по плану.

В то же время, "для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ вице-премьер поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина, который будет действовать в том числе для производителей, и на октябрь для непроизводителей нефтепродуктов".

Новак отметил необходимость сохранять уровни реализации топлива в достаточных объемах, не допускать закупок товара на бирже нефтяными компаниями друг у друга. Вице-премьер поручил Минэнерго, ФАС совместно с Петербургской биржей проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке, ФАС и Минэнерго продолжить мониторинг маржинальности автозаправочных станций, а также проанализировать ситуацию с ценами на нефтепродукты в ряде регионов.

"Прошу Минэнерго в контакте с нефтяными компаниями продолжать работу по балансировке топливного рынка в период повышенного спроса с учетом проводимых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и уборочной сельскохозяйственной кампании. Необходимо в ежедневном режиме держать ситуацию на особом контроле и при необходимости принимать соответствующие меры", - приводятся в сообщении слова Новака.

Минэнерго ФАС Александр Новак Петербургская биржа
