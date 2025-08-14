Инвестиции в нефтегазовый сектор Норвегии достигнут пика в 2025 г. и снизятся в 2026 г.

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Инвестиции в нефтегазовый сектор Норвегии достигнут пика в этом году и начнут снижаться в следующем году по мере завершения крупных проектов, показывают данные Норвежского статистического управления, основанные на опросах представителей отрасли.

Как ожидается, в 2025 году инвестиции достигнут рекордных 274,8 млрд норвежских крон ($26,98 млрд), а в 2026 году сократятся до 229,4 млрд крон. В мае инвестиции на текущий год прогнозировались на уровне 269,1 млрд крон, на следующий - 206,6 млрд крон.

"Ожидаемое снижение вложений в 2026 году по сравнению с 2025 годом обусловлено сокращением планируемых инвестиций в разработку месторождений", - говорится в заявлении норвежского статуправления.

Одобрение нескольких новых проектов, в том числе таких компаний как Equinor и Vaar Energi, ожидается в этом и следующем году, однако в целом расходы на разведку, вероятно, будут уменьшаться.