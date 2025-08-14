ЕК ждет скорого завершения согласования декларации с США по торговым отношениям

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии (ЕК) получили от США проект совместной декларации по торговым отношениям, его доработка продолжается, в Брюсселе надеются быстро завершить этот процесс, заявил официальный представитель ЕК Олоф Жилл.

"Могу вам подтвердить, и я этому очень рад, что мы получили от наших американских партнеров проект текста, над которым еще предстоит работа для получения окончательной версии. Мы его изучаем. Мы поддерживаем технические и политические контакты с нашими американскими коллегами, обмен мнениями продолжается", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

Он отвечал на вопросы, когда, наконец, увидит свет объявленная более двух недель назад совместная декларация, которую в Брюсселе рассматривают в качестве "дорожной карты" выстраивания торговых отношений ЕС с США после договоренностей в Шотландии главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Дональда Трампа и которая не будет юридически обязывающим документом.

"Мы хотим завершить работу над этой совместной декларацией как можно скорее", - пояснил Жилл.

Однако, добавил он, еще предстоит "пинг-понг с двух сторон Атлантики, зависящий от замечаний, отправляемых туда и сюда", но нужен хороший текст.

"Мы действительно близки к окончательному тексту. Остается еще урегулировать несколько маленьких пунктов", - сказал представитель ЕК.

По его словам, в Европейской комиссии на этот счет хорошие ожидания.

На вопрос о том, что, несмотря на свои обещания Брюсселю, Трамп до сих пор не подписал исполнительный указ о 15-процентных пошлинах на европейские автомобили вместо 27,5%, Жилл ответил: "Американские политические обязательства по отношению к ЕС ясны. Мы ожидаем, что они будут соблюдены".

Во время встречи Трампа с фон дер Ляйен 27 июля в Шотландии Евросоюз и США договорились о торговом соглашении. Эти договоренности предусматривали 15-процентные пошлины на большинство экспортируемых в США товаров, включая автомобили.

На основе политического соглашения Трампа и фон дер Ляйен стороны разрабатывают совместную декларацию.