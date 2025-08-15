Фондовые индексы США в четверг изменились слабо и разнонаправленно

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы изменились незначительно и разнонаправленно по итогам торгов в четверг, при этом S&P 500 в очередной раз обновил рекордный максимум.

Рынок отреагировал снижением на данные о динамике цен производителей в США, однако затем отыграл потери.

Как сообщило министерство труда США, цены производителей в стране (индекс PPI) в июле увеличились на 0,9% в помесячном выражении. Рост стал рекордным с июня 2022 года и существенно превысил прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков (+0,2%). Подъем индекса PPI в годовом выражении ускорился до максимальных с февраля 3,3% с 2,4% в июне.

Опубликованные данные говорят о сохранении высокого инфляционного давления в США и снижают надежды на быстрое смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Тем не менее ожидания рынка в отношении перспектив уменьшения ставки ФРС в сентябре ослабли лишь незначительно. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, шансы на ее снижение на 25 б.п. на предстоящем заседании оцениваются рынком в 92,6%, по данным FedWatch. Ранее они были близки к 100%.

Эксперты отмечают, что повышение цен производителей в значительной мере связано с ростом стоимости некоторых услуг, включая авиабилеты, и без учета этих факторов динамика индекса PPI была бы ближе к прогнозам.

Лидерами снижения среди компонентов Dow Jones в четверг стали акции 3M Co. (-2,2%), Home Depot Inc. (-1,7%), Salesforce Inc. (-1,5%). В то же время заметно подорожали бумаги Amazon.com Inc. (+2,9%), McDonald's Corp. (+1,3%), JPMorgan Chase & Co. (+1,3%).

Акции Cisco Systems Inc. подешевели на 1,6% по итогам торгов. Американский производитель сетевого оборудования увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2025 финансового года на 31%, выручку - на 8%. Скорректированная прибыль и выручка компании оказались лучше ожиданий рынка, однако годовые прогнозы разочаровали инвесторов.

Цена бумаг Intel Corp. подскочила на 7,4% на сообщении агентства Bloomberg о том, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможность приобретения доли в компании.

Капитализация Deere & Co. сократилась на 6,8%. Чистая прибыль и выручка производителя сельскохозяйственного оборудования в минувшем квартале снизились, хотя и превзошли прогнозы аналитиков.

Стоимость акций Tapestry Inc. упала на 15,7%. Компания, которой принадлежат модные бренды Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, ожидает, что повышение пошлин на импорт в США негативно скажется на марже ее прибыли. Согласно прогнозу Tapestry, ее прибыль в текущем фингоду составит $5,3-5,45 на акцию. Это хуже среднего прогноза опрошенных LSEG экспертов в $5,49 на акцию.

ADR китайского интернет-ритейлера JD.com Inc. подешевели на 2,9%. Его квартальная прибыль упала в 2 раза, но превзошла ожидания экспертов. Выручка JD.com повысилась на 22%, также оказавшись лучше прогнозов.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг снизился на 0,02% - до 44911,26 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,03% - до 6468,54 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 0,01%, составив 21710,67 пункта.