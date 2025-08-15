Индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,3% в начале основной сессии торгов

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в пятницу умеренно растет в ожидании встречи президентов России и США в Анкоридже на Аляске, что подогревает надежды на начало мирного урегулирования конфликта вокруг Украины. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%, лидируют в росте акции ОК "Русал" (+1,3%), "Московской биржи" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1%), "ММК" (+0,9%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2985,79 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1179,2 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже растут в пределах 0,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 15 августа, составляет 79,7653 руб. (+16,21 копейки).

Скорректированная EBITDA "Русала" в первом полугодии 2025 года составила $748 млн, что на 5% ниже уровня годичной давности, сообщила компания в пятницу. Это практически на уровне консенсус-прогноза "Интерфакса" ($746 млн). Консолидированная выручка по МСФО выросла на 32% г/г, до $7,52 млрд, выше консенсуса ($7,45 млрд).

В первом полугодии 2025 года "Русал" зафиксировал убыток в размере $87 млн по сравнению с прибылью в размере $565 млн за аналогичный период 2024 года. Негативная динамика стала результатом роста в 2,4 раза процентных расходов, укрепления рубля почти на 23% и связанного с этим увеличения расходов по налогу на прибыль, пояснила компания. Капзатраты выросли на 37%, до $707 млн, основной причиной увеличения является экологическая и технологическая модернизация предприятий. Чистый долг "Русала" вырос за полугодие на 15%, до $7,378 млрд.

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+0,8%), "Северстали" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%), "НЛМК" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,6% "префы"), "Роснефти" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "ВК" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%), "Т-Технологий" (+0,1%).

Подешевели акции "Группы компаний ПИК" (-0,6%), "МТС" (-0,4%), "префы" Сбербанка (-0,2%).

Российско-американские переговоры на Аляске начнутся примерно в 11:30 по местному времени в пятницу (22:30 МСК) со встречи президентов двух стран тет-а-тет, после чего продолжатся в составе делегаций, сообщил накануне помощник главы российского государства Юрий Ушаков. Центральной темой переговоров президентов РФ и США станет украинское урегулирование, отметил он.

От России в переговорах будут участвовать глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ушаков отметил, что продолжительность переговоров будет зависеть от самих президентов. По их завершении ожидается совместная пресс-конференция Путина и Трампа.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, по итогам российско-американского саммита на Аляске не планируется подписание каких-либо документов, в настоящий момент речь идет об обсуждении мирных инициатив в контексте украинского урегулирования.

Президент США Трамп в четверг заявил, что оценивает в 25% вероятность неудачного исхода его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Есть вероятность в 25%, что это не принесет успеха", - сказал Трамп в эфире радиостанции Fox News. По словам Трампа, намеченные на пятницу переговоры с главой российского государства будут "подготовкой к возможной второй встрече (с участием президента Украины Владимира Зеленского)", и вряд ли удастся достичь немедленного прекращения огня на Украине. "Я не думаю, что мы добьемся немедленного перемирия", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Также Трамп заявил в четверг журналистам в Белом доме, что в возможной встрече между ним, Путиным и Зеленским могут принять участие и некоторые европейские лидеры. По его словам, Путин и Зеленский смогут найти способ для урегулирования украинского конфликта.

Кроме того, Трамп заявил в четверг, что ответственность за украинский конфликт лежит на всех сторонах. "После того, как я ушел (с поста президента после первого срока - ИФ), я видел, что происходит. Все, что США делали, было неправильным. (...) Все стороны в этом виноваты", - сказал американский лидер журналистам.

Трамп также добавил, что его встреча с Зеленским и Путиным должна быть организована быстро, возможно, трехстороннюю встречу можно также провести на Аляске, потому что "это намного легче" организовать.

Комментарии аналитиков

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, рынок акций РФ не оставляет попыток продвинуться выше на фоне сообщений о ходе подготовки к российско-американскому саммиту на Аляске. Его положительные итоги могут вызвать ралли на рынке, вернув восходящий тренд, в то время как отсутствие результатов может привести к новой коррекции.

Индекс МосБиржи остается вблизи психологического уровня 3000 пунктов, выше которого открывается дорога вверх. На этом пути, однако, стоят уровень сопротивления в районе 3050 пунктов и находящийся в зоне перекупленности (выше 70 единиц) индикатор относительной силы RSI (в сочетании со сглаженной скользящей средней в периоде 14 дней). Ближайший уровень поддержки для индекса МосБиржи сформировался около 2860 пунктов, считает Калачев.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", обсуждение путей урегулирования конфликта на Украине станет главной темой саммита глав США-РФ, хотя официального подписания каких-либо документов по итогам встречи не ожидается. Президент США Трамп не ожидает немедленного перемирия. Представители американского бизнеса, включая Американскую торговую палату в России, заявили, что в случае успешных переговоров и урегулирования конфликта на Украине будут лоббировать снятие санкций с Москвы.

Рынок акций РФ будет консолидироваться с потенциалом роста в направлении 3000 пунктов по индексу МосБиржи при позитивном развитии событий на саммите, считают эксперты компании "Цифра брокер".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, надежда на прогресс в геополитических переговорах по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины остается преобладающей.

Индексы МосБиржи и РТС пока остаются ниже сопротивлений 3010 пунктов и 1185 пунктов соответственно. Если диалог двух президентов пройдет на конструктивной ноте, следующим шагом могут стать трехсторонние переговоры с участием Зеленского. Пока участники верят в шансы заключения мирного соглашения, на рынке акций РФ преобладают оптимистичные настроения.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что переговоры Путина с Трампом лучше не встречать в "коротких" позициях на рынке акций РФ.

"Всем известно, что президент США любит пытаться совмещать кнут и пряник. Накануне он заявил, что он не хочет вводить санкции в отношении России и желает найти решение дипломатическим путем, отметив, что немедленное перемирие на Украине маловероятно. Однако днем ранее Трамп говорил, что Россию ждут "серьезные последствия" в случае отсутствия прорыва в переговорах", - отметил эксперт.

"Если верить СМИ, то складывается впечатление, что Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира, для чего и пытается прекратить украинский конфликт. Поэтому он вряд ли станет разрывать отношения с президентом РФ Владимиром Путиным и вводить санкции. Скорее всего, риторика Трампа после переговоров, которые состоятся поздно вечером в пятницу, будет позитивной", - считает Антонов.

Следовательно, это должно вызвать рост российского рынка акций. Поэтому наиболее рискованное решение - встречать саммит лидеров двух стран в "шортах", тем более что на выходных эти короткие позиции будет сложно закрыть, полагает эксперт.

Также эксперт компании "Алор брокер" не рекомендует поддаваться излишнему оптимизму в отношении бумаг экспортеров, поскольку Европа однозначно дала понять, что даже при успешных переговорах США-РФ она не отменит антироссийские санкции. Поэтому среднесрочные портфели пока не стоит наращивать, а свободные деньги лучше использовать для спекулятивной торговли, считает представитель компании "Алор брокер".

Мировые рынки акций

Индексы акций в США накануне изменились всего на 0,01-0,03%, при этом S&P 500 (+0,03%) в очередной раз обновил рекордный максимум. Рынок отреагировал снижением на данные о динамике цен производителей в США, однако затем отыграл потери.

Как сообщило министерство труда США, цены производителей в стране (индекс PPI) в июле увеличились на 0,9% в помесячном выражении. Рост стал рекордным с июня 2022 года и существенно превысил прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков (+0,2%). Подъем индекса PPI в годовом выражении ускорился до максимальных с февраля 3,3% с 2,4% в июне.

Опубликованные данные говорят о сохранении высокого инфляционного давления в США и снижают надежды на быстрое смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Тем не менее ожидания рынка в отношении перспектив уменьшения ставки ФРС в сентябре ослабли лишь незначительно. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, шансы на ее снижение на 25 б.п. на предстоящем заседании оцениваются рынком в 92,6%, по данным FedWatch. Ранее они были близки к 100%.

Эксперты отмечают, что повышение цен производителей в значительной мере связано с ростом стоимости некоторых услуг, включая авиабилеты, и без учета этих факторов динамика индекса PPI была бы ближе к прогнозам.

В Азии в пятницу преобладает позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,7%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,8%).

Биржи Южной Кореи в пятницу закрыты в связи с праздником (День независимости).

Как стало известно в пятницу, промышленное производство в Китае в июле увеличилось на 5,7% в годовом выражении после роста на 6,8% в июне. Аналитики в среднем ожидали замедления до 5,9%, сообщает Trading Economics.

Рост розничных продаж в КНР в прошлом месяце замедлился до 3,7% в годовом выражении после подъема на 4,8% в июне. Эксперты ожидали ослабления роста до 4,6%. Инвестиции в основные активы в январе-июле увеличились на 1,6% относительно аналогичного периода 2024 года вместо ожидавшегося роста на 2,7%, а безработица в июле выросла до 5,2% с 5% месяцем ранее.

Экономика Японии во втором квартале 2025 года увеличилась на 0,3% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 0,1%. В годовом выражении рост ВВП Японии составил 1%. В январе-марте данный показатель вырос на 0,6%, а не на 0,7%, как было объявлено ранее.

Нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются вниз после роста днем ранее, игроки ожидают встречи президентов США и России на Аляске в Анкоридже.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $66,46 за баррель (-0,6% и +1,8% накануне), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $63,53 за баррель (-0,7% и +2,1% в четверг).

Трамп в среду пообещал, что Россия столкнется с "очень серьезными последствиями", если не согласится на перемирие на Украине. Ранее глава Минфина США Скотт Бессент сказал, что Вашингтон может использовать санкции и вторичные пошлины, если саммит окажется безрезультатным.

Снижение цен на нефть сдерживают ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федрезервом США.