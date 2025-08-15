Поиск

СД "Мегафона" рекомендовал дивиденды за I полугодие в 22,06 руб./акция

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Мегафон" рекомендовал направить на выплату дивидендов за I полугодие 2025 года чистую прибыль в 13,68 млрд рублей, или 22,06 рубля на акцию, сообщила компания.

Предлагаемая дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов - 29 сентября.

Внеочередное собрание акционеров по утверждению дивидендов состоится 17 сентября. Дата закрытия реестра акционеров на участие в собрании - 25 августа.

Также на ВОСА будет рассматриваться вопрос о согласии на совершение крупной сделки.

"Мегафон" - один из крупнейших в РФ телеком-операторов. Компания на 100% принадлежит структурам USM – 50% у ООО "АФ Телеком Холдинг", еще 50% у ООО "ЮэСэМ Телеком".


Мегафон
