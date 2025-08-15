НПФ в I полугодии обеспечили средневзвешенную доходность по портфелям пенсионных накоплений в 6,3%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам первого полугодия 2025 года показали положительную средневзвешенную доходность как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам - на уровне 6,3% (13% годовых) и 8% (16,7% годовых), говорится в сообщении Банка России.

Инфляция в России за январь-июнь 2025 года, по данным Росстата, составила 3,77%.

В аналогичном периоде 2024 года доходность по пенсионным накоплениям и резервам составляла 3,2% и 2,6% соответственно.

По данным ЦБ, 24 из 25 фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и 36 из 37 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению или формированию долгосрочных сбережений, продемонстрировали доходность выше уровня инфляции.

НПФ во втором квартале 2025 года показали доходность выше (3,7% по пенсионным накоплениям и 4,4% по пенсионным резервам), чем в первом (2,5% и 3,4% соответственно), что связано с усилившимся ростом рынка облигаций (основной инструмент инвестирования пенсионных средств).

Доход НПФ, как и в предыдущем квартале, был обеспечен преимущественно купонами по облигациям.