Задолженность перед нерезидентами по суверенным евробондам РФ во II кв. выросла на $146 млн

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Объем задолженности по суверенным еврооблигациям РФ перед нерезидентами во втором квартале 2025 года увеличился на $146 млн, или на 1,6%, до $9,248 млрд с $9,102 млрд, следует из информации на сайте ЦБ РФ.

При этом доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств РФ по суверенным еврооблигациям во втором квартале 2025 года не изменилась, осталась на уровне 28%. Она минимальна за весь период наблюдения (данные ЦБ РФ приведены с 1 января 2012 года), максимальной была 1 июля 2012 года - 76,4% (с тех пор снизилась в 2,7 раза).

В первом полугодии 2025 года задолженность перед нерезидентами увеличилась на $151 млн, или на 1,7%, с $9,097 млрд. За предыдущие три года она сократилась на $10,862 млрд, или на 54,4% (в 2,2 раза) с $19,959 млрд: в 2024 году - на $5,711 млрд, в 2023 году - на $1,499 млрд и в 2022 году - на $3,652 млрд.

Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 опустилась ниже 14% впервые с мая 2024 г.

Трамп одобрил приезд бизнесменов из России на саммит на Аляске

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

