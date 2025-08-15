Поиск

В США в июле промпроизводство неожиданно снизилось на 0,1%

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В США в июле объем промышленного производства уменьшился на 0,1% к июню, сообщила Федеральная резервная система.

Опрошенные Trading Economics и MarketWatch эксперты не прогнозировали изменения.

По пересмотренным данным, в июне показатель увеличился на 0,4%, а не на 0,3%, как было объявлено ранее.

Производство в обрабатывающей промышленности, на долю которой приходится 78% общего показателя, в прошлом месяце не изменилось. Аналитики предполагали сокращение на 0,1%.

Производство в добывающей промышленности (включая выпуск нефти и газа) уменьшилось на 0,4%, в сфере электро- и газоснабжения - на 0,2%.

Использование производственных мощностей в США в июле опустилось до 77,5% по сравнению с 77,7% месяцем ранее. Это совпало с консенсус-прогнозом.

Промпроизводство в США в прошлом месяце увеличилось на 1,4% в годовом выражении (после подъема на 0,8% в июне). Производство в обрабатывающей промышленности выросло также на 1,4%.

Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 опустилась ниже 14% впервые с мая 2024 г.

Трамп одобрил приезд бизнесменов из России на саммит на Аляске

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

