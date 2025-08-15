Поиск

Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов и обновил максимум с конца апреля в ожидании саммита

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу вырос в ожидании встречи президентов России и США в Анкоридже на Аляске, что подогревает надежды на начало мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.

Индекс МосБиржи превысил рубеж 3000 пунктов и обновил максимум с конца апреля; лидировали в росте акции "Роснефти" (+2,9%), ОК "Русал" (+2,9%), АФК "Система" (+2,6%), "Газпрома" (+2,5%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 1,2% до 3012,09 пункта, индекс РТС вырос на 0,8% до 1185,76 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 16 августа, составил 80,0224 рубля (+25,71 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 2,7-3%, доллар от ЦБ подорожал на 0,24 рубля.

Новость дополняется

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 опустилась ниже 14% впервые с мая 2024 г.

Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 опустилась ниже 14% впервые с мая 2024 г.

Трамп одобрил приезд бизнесменов из России на саммит на Аляске

Трамп одобрил приезд бизнесменов из России на саммит на Аляске

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

Государство планирует продать контрольный пакет ЮГК крупному миноритарию компании

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6972 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });