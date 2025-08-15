Индекс МосБиржи превысил 3000 пунктов и обновил максимум с конца апреля в ожидании саммита

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в пятницу вырос в ожидании встречи президентов России и США в Анкоридже на Аляске, что подогревает надежды на начало мирного урегулирования конфликта вокруг Украины.

Индекс МосБиржи превысил рубеж 3000 пунктов и обновил максимум с конца апреля; лидировали в росте акции "Роснефти" (+2,9%), ОК "Русал" (+2,9%), АФК "Система" (+2,6%), "Газпрома" (+2,5%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи вырос на 1,2% до 3012,09 пункта, индекс РТС вырос на 0,8% до 1185,76 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 2,4%.

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 16 августа, составил 80,0224 рубля (+25,71 копейки).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 2,7-3%, доллар от ЦБ подорожал на 0,24 рубля.

Новость дополняется