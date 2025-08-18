Поиск

X5 создаст направление по развитию роботизированных технологий

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) создает отдельное направление бизнеса - Х5 Robotics.

Согласно сообщению компании, направление займется внедрением роботизированных решений в операционные и производственные процессы компании, а также формированием центра экспертизы.

X5 Robotics будет охватывать полный цикл работ - от разработки и пилотирования до промышленного внедрения автоматизированных решений во все бизнесы X5.

"Х5 Robotics, как отдельное направление бизнеса, станет драйвером инноваций не только внутри компании, но и за ее пределами", - приводятся в сообщении слова управляющего директора Х5 Tech Александра Костина.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 30 июня 2025 года группа объединяла 28,301 тыс. магазинов.

X5 ПАО "Корпоративный центр ИКС 5"
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Аэрофлот" восстановил доступ к программе лояльности

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска

Путин поручил зафиксировать сроки давности для оспаривания сделок по приватизации

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 2026 году

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 2026 году

Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 опустилась ниже 14% впервые с мая 2024 г.

Средняя максимальная ставка вкладов в банках топ-10 опустилась ниже 14% впервые с мая 2024 г.
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6983 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске99 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });