X5 создаст направление по развитию роботизированных технологий

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) создает отдельное направление бизнеса - Х5 Robotics.

Согласно сообщению компании, направление займется внедрением роботизированных решений в операционные и производственные процессы компании, а также формированием центра экспертизы.

X5 Robotics будет охватывать полный цикл работ - от разработки и пилотирования до промышленного внедрения автоматизированных решений во все бизнесы X5.

"Х5 Robotics, как отдельное направление бизнеса, станет драйвером инноваций не только внутри компании, но и за ее пределами", - приводятся в сообщении слова управляющего директора Х5 Tech Александра Костина.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. На 30 июня 2025 года группа объединяла 28,301 тыс. магазинов.