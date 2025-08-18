Индексы МосБиржи и РТС снизились на 2,1% в начале основной сессии торгов после саммита США-РФ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в понедельник снижается в рамках фиксации прибыли игроками по факту состоявшейся встречи президентов России и США на Аляске в минувшую пятницу, которая не принесла прорывных решений, но способствует дальнейшему диалогу сторон в процессе урегулирования украинского конфликта. Фактором поддержки выступает улучшение внешней фондовой конъюнктуры и стабилизация нефти (фьючерс на Brent торгуется у $66 за баррель).

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2948,19 пункта (-2,1%), индекс РТС - 1160,6 пункта (-2,1%); лидируют в снижении акции "Газпрома" (-3,8%), "Татнефти" (-3,7%), "Норникеля" (-3,5%) и "Юнипро" (-3,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 августа, составляет 80,0224 руб. (+25,71 копейки).

Подешевели также акции "Роснефти" (-3,1%), "НОВАТЭКа" (-3,1%), "НЛМК" (-3%), "Северстали" (-2,9%), "Сургутнефтегаза" (-2,5% и -0,5% "префы"), "Аэрофлота" (-2,4%), "АЛРОСА" (-2%), "ММК" (-2%), АФК "Система" (-2%), "ВК" (-2%), ОК "Русал" (-1,8%), "Московской биржи" (-1,7%), "Т-Технологий" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "Магнита" (-1,5%), Сбербанка (-1,4% и -1,3% "префы"), ВТБ (-1,4%), "Газпром нефти" (-1,3%), ПАО "Полюс" (-1,3%), "МТС" (-1%), "Интер РАО" (-0,5%), "ФосАгро" (-0,5%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%).

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по окончании встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске заявил, что встреча была продуктивной, по многим вопросам стороны пришли к согласию. Он отметил, что "хотя есть и пара крупных тем, по которым мы пока не достигли окончательного согласия, но у нас уже есть прогресс". "Так что никакой договоренности нет, пока нет окончательной договоренности", - констатировал Трамп.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил в интервью CNN, что по итогам саммита на Аляске Вашингтон отныне нацелен на полноценное мирное соглашение по Украине, а не на временное прекращение огня. Уиткофф также отметил, что во время встречи на Аляске российская сторона сильнее, чем ранее, смягчила свою позицию.

Президент РФ Владимир Путин на совещании по итогам российско-американских переговоров на Аляске назвал этот визит своевременным и полезным, с Трампом были обсуждены почти все направления взаимодействия двух стран, но, в первую очередь, говорили о возможном разрешении украинского кризиса. "Конечно, у нас была возможность, что мы и сделали, поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. Именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования", - отметил Путин.

Президент США Дональд Трамп хотел бы провести трехстороннюю встречу по украинскому урегулированию между США, РФ и Украиной уже 22 августа, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

"Трамп заявил Зеленскому и другим участникам телефонного разговора (с европейскими лидерами - ИФ), что хочет провести трехсторонний саммит "быстро", уже 22 августа", - пишет портал со ссылкой на два источника.

В свою очередь телеканал CNN сообщил, что Белый дом приступит к организации этих переговоров только в том случае, если встреча Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, запланированная на понедельник, 18 августа, пройдет успешно.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в воскресенье в интервью NBC, что США оставят в силе нынешние санкции против РФ и могут ввести новые, если сторонам не удастся договориться о решении украинского кризиса. Рубио выразил мнение, что новые санкции в отношении России, и так находящейся под ними, не заставят ее пойти на прекращение огня. Введение новых санкций несовместимо с попыткой выработать долгосрочное мирное соглашение, полагает госсекретарь.

По словам Рубио, вскоре переговоры будут идти о территориальном вопросе, границах, гарантиях безопасности, восстановлении Украины. "Если соглашение и будет, то каждой стороне от чего-то придется отказаться", - сказал Рубио, не уточнив детали. По его оценкам, ключевым остается вопрос гарантий безопасности Киеву. Он подчеркнул, что Украина должна иметь право "вступать в альянсы с другими странами для самозащиты". Он отметил, что тема гарантий, как они будут выглядеть и как работать, станет темой обсуждений в предстоящие дни.

Комментарии аналитиков

Как отмечает начальник отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Альберт Короев, после встречи президентов США и РФ на Аляске события пока развиваются по нейтральному сценарию. Инвесторы не получили конкретики в сроках урегулирования украинского кризиса и, соответственно, шагов по снятию антироссийских санкций. На этом фоне после роста последних дней фиксация прибыли закономерна. При этом повода для ухода индекса МосБиржи ниже 2850 пунктов нет.

Факт состоявшейся встречи все же дает основания рассчитывать на дальнейшую продуктивную работу в вопросе деэскалации и организации переговоров с участием Украины. Долгосрочным инвесторам откат дает шанс войти в бумаги на более привлекательных ценовых уровнях. Краткосрочно возможны разные варианты тактических действий: хеджирование фьючерсами, сокращение позиций в бумагах, которые подорожали больше всего за последние дни, открытие "шортов" по фундаментально слабым акциям, считает Короев.

По оценке директора департамента управления УК "АФ Капитал" Руслана Клышко, встреча Путина и Трампа на Аляске подтвердила сдвиг в политической риторике. Стороны не заключили соглашение, и едва ли его ожидали по итогам первой же встречи, по крайней мере с российской стороны, однако прозвучали заявления о готовности к устойчивому урегулированию конфликта и об отсутствии планов по введению новых санкций США против России, как минимум в ближайшие две-три недели.

Российский рынок на прошлой неделе вышел вверх из затяжного "медвежьего" цикла, закрепившись выше 3000 пунктов (прибавив около 10% с начала месяца). Технически это означает переход к новой фазе роста и открывает дорогу к обновлению локальных максимумов, возможно, после небольшой коррекции, спровоцированной "продажами на фактах" состоявшихся переговоров США-РФ.

Фундаментальные факторы подтверждают это движение: дефляция последних недель, ожидания смягчения денежно-кредитной политики и рост интереса к акциям относительно облигаций впервые за долгое время создают благоприятный фон для фондового рынка, считает Клышко.

Зарубежные рынки акций

В США в минувшую пятницу снизились индексы акций S&P 500 (-0,3%) и Nasdaq (-0,4%), но подрос Dow Jones (+0,1%); трейдеры оценивали статданные и сохраняли осторожность перед встречей президентов США и России.

Розничные продажи в США в июле увеличились на 0,5% относительно предыдущего месяца, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Аналитики в среднем также прогнозировали повышение продаж на 0,5%, по данным Trading Economics.

Объем промышленного производства в стране в минувшем месяце уменьшился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Рынок не прогнозировал изменения. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель увеличился на 0,4%, а не на 0,3%, как было объявлено ранее.

Индекс потребительского доверия в Штатах в августе опустился до 58,6 пункта по сравнению с 61,7 пункта в прошлом месяце, по предварительным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые ожидали повышения в среднем до 62 пунктов. Снижение индикатора произошло впервые за четыре месяца.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, в августе неожиданно подскочил до максимальных с ноября прошлого года 11,9 пункта с 5,5 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным в пятницу данным. Эксперты в среднем ожидали снижения индикатора активности в промышленном секторе штата до 0 пунктов.

На начавшейся неделе рынок также ждет экономический симпозиум в американском Джексон-Хоуле, участие в котором примут главы ведущих центробанков мира.

В Азии в понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 1,5%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменились в пределах 0,2%).

Инвесторы оценивают ситуацию в мировой геополитике и ждут на неделе решения Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) относительно размера базовых процентных ставок (LPR). Прогнозируется, что регулятор оставит их неизменными.

Нефть

На нефтяном рынке утром в понедельник цены стабилизировались, инвесторы ждут встречи президентов США и Украины.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $66,03 за баррель (+0,3% и -1,5% в пятницу), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $63,05 за баррель (+0,4% и -1,8% в пятницу).

В понедельник ожидается встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Ожидается, что в переговорах, направленных на урегулирование российско-украинского конфликта, также примут участие европейские лидеры.

Конфликт может завершиться очень быстро, если Зеленский откажется от требований возврата Крыма и вступления в НАТО, заявил Трамп.

"Президент Украины Зеленский может прекратить войну с Россией почти немедленно, если захочет, или же продолжить воевать", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Ранее американский президент высоко оценил результаты прошедшей в пятницу встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив, что в переговорах был достигнут "большой прогресс". Он также сказал интервью Fox News в пятницу, что пока не видит смысла думать о дополнительных санкциях против России и вернется к этому вопросу через две-три недели.