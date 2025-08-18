Поиск

CNPC ожидает роста спроса на газ в Китае до 650 млрд кубометров к 2035 году

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - China National Petroleum Corporation (CNPC), крупнейшая китайская государственная нефтегазовая компания, ожидает роста спроса на газ в Китае до 600-650 млрд кубометров в год в ближайшее десятилетие, сообщил заместитель генерального директора российского филиала CNPC Ли Юнхун.

"Природный газ так же (как и нефть - ИФ) еще длительное время будет находиться в периоде расцвета. На этом фоне важно, что китайский рынок газа в настоящее время на 40% зависит от импорта и имеет широкие перспективы роста. По прогнозам организации, к 2035 году спрос на газ в Китае достигнет от 600 до 650 млрд кубометров - это более чем на 200 млрд кубометров превышает текущий уровень", - сказал Юнхун на российско-китайском бизнес-форуме "РОСТКИ: Россия и Китай - взаимовыгодное сотрудничество" в Казани.

Укрепление трубопроводной торговли газом между Китаем и Россией, продвижение совместных инвестиционных проектов в газовой отрасли, углубление научно-технического сотрудничества в газохимии, в производстве метанола, синтетического аммиака и интеграция промышленных цепочек будут способствовать поддержанию стабильности в энергетических промышленных взаимоотношениях двух стран, отметил он.

Очень важным направлением Юнхун назвал внедрение новых источников энергии. По его словам, российским и китайским компаниям следует усилить взаимодействие в области разработки технологий и оборудования для солнечной и ветровой энергетики, внедрять технологии CCUS - улавливания, использования и хранения углерода - и преобразовать энергетическую структуру, создав экологически чистую и низкоуглеродную интеллектуальную энергосистему, продвигать создание новых цифровых интеллектуализированных нефтегазовых месторождений.

"И на этой основе мы, безусловно, рассчитываем ускорить переход на расчеты в национальных валютах, формировать новую модель отношений между великими державами, основанную на трансформации, глобальной энергетической торговле и механизмах ценообразования", - добавил он.

